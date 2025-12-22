В Минобрнауки намерены сократить около 45 тысяч платных мест в вузах России
Изменения затронут около 40 направлений подготовки
22 декабря 2025, 16:47, ИА Амител
Минобрнауки России планирует сократить около 45 тысяч платных мест в высших учебных заведениях, что составляет порядка 13% от их общего числа. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
«Будет сокращено порядка 45 тысяч мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе – в негосударственных вузах, там почти 20%», – сказал министр.
По его словам, изменения затронут около 40 направлений подготовки и в первую очередь коснутся негосударственных учебных заведений. Сокращение предусмотрено по таким специальностям, как "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция". Также, отметил Фальков, "под нож пойдут" направления "Реклама" и "Связи с общественностью".
В Минобрнауки подчеркивают, что корректировка связана с необходимостью привести структуру платного приема в соответствие с реальными потребностями экономики и рынка труда.
17:18:53 22-12-2025
Я бы ещё и паспорта не всем выдавал
18:14:49 22-12-2025
А причем тут паспорта? А вот то что надо прекратить учить по таким специальностям, как "Связь с неизвестно кем", "Реклама неизвестно чего" совершенно правильно. Также как и невозможно научить профессии "Управление( Менеджмент)"- это или приходит с опытом работы или не приходит никогда
10:34:51 23-12-2025
А кто возместит университетам эти денежные потери?
10:52:50 23-12-2025
А не поздно ли пить бржоми, истису, бадамлы...