В Минобрнауки намерены сократить около 45 тысяч платных мест в вузах России

Изменения затронут около 40 направлений подготовки

22 декабря 2025, 16:47, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Минобрнауки России планирует сократить около 45 тысяч платных мест в высших учебных заведениях, что составляет порядка 13% от их общего числа. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".

«Будет сокращено порядка 45 тысяч мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе – в негосударственных вузах, там почти 20%», – сказал министр.

По его словам, изменения затронут около 40 направлений подготовки и в первую очередь коснутся негосударственных учебных заведений. Сокращение предусмотрено по таким специальностям, как "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция". Также, отметил Фальков, "под нож пойдут" направления "Реклама" и "Связи с общественностью".

В Минобрнауки подчеркивают, что корректировка связана с необходимостью привести структуру платного приема в соответствие с реальными потребностями экономики и рынка труда.