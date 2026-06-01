Аферисты начали подделывать голоса директоров школ

Подделав голос, мошенник звонит родителям выпускников и просит денег

01 июня 2026, 12:02, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники подделывают голоса директоров школ и деканов вузов с помощью искусственного интеллекта и просят с родителей выпускников деньги, сообщил РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от "деканата" или "классного руководителя". Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф», — сказал юрист.

Помимо этого, активизировалась и схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного. В соцсетях аферисты предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги и не приходят на мероприятие.