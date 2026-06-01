Аферисты начали подделывать голоса директоров школ
Подделав голос, мошенник звонит родителям выпускников и просит денег
01 июня 2026, 12:02, ИА Амител
Мошенники подделывают голоса директоров школ и деканов вузов с помощью искусственного интеллекта и просят с родителей выпускников деньги, сообщил РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от "деканата" или "классного руководителя". Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф», — сказал юрист.
Помимо этого, активизировалась и схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного. В соцсетях аферисты предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги и не приходят на мероприятие.
12:36:05 01-06-2026
Это фигня. У нас в институте девушка подпись Декана факультета подделывала идеально. Вот это ДА!!!
12:41:50 01-06-2026
Еще бы голос директора школы знать🤦♂️🤣
13:01:21 01-06-2026
гость (12:41:50 01-06-2026) Еще бы голос директора школы знать🤦♂️🤣... Достаточно видероликов с мероприятий на сайте учебного заведения.
13:31:54 01-06-2026
ДВМ (13:01:21 01-06-2026) Достаточно видероликов с мероприятий на сайте учебного завед... Или позвонить директору с какими-то незначащими вопросами. Достаточно даже якобы ошибиться номером: "Иван Иванович, привет, ну где ты, я жду тебя". И пока не Иванов Иванович будет объяснять что это не он, полученного образца голоса хватит для будущей генерации.
А с использованием сип-телефонии с подменным номером можно позвонить и с якобы номера директора.
Видимо, надо брать за практику перезванивать обратно и переспрашивать, тогда звонок пройдет настоящему владельцу и он либо подтвердит, либо удивится.
Мошенники во всю "пашут". Мне и еще одному человек перекрестно писали в телеге с поддельных аккаунтов, скопировав фото, имя. Одну сторону просили до вечера занять 5700 USDT, другую сторону - срочно оплатить рекламу на 230 тысяч.
13:42:13 01-06-2026
ДВМ (13:01:21 01-06-2026) Достаточно видероликов с мероприятий на сайте учебного завед... Я про себя, голос директора школы, не знаю, при чем здесь ролики. послан будет любой голос.