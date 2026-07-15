Для многих из нас пролистывание ленты стало фоновым ритуалом: делаем это в транспорте, в очереди, между делами — и почти не замечаем, сколько времени уходит впустую

15 июля 2026, 22:06, ИА Амител

Соцсети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Священник и психолог Константин Пархоменко в интервью "Абзацу" предупредил о рисках, связанных с бесконтрольным потреблением контента в социальных сетях и просмотром коротких видео. Он утверждает, что это может привести к зависимости, схожей по природе и механизмам развития с пристрастием к алкоголю, наркотикам или порнографии.

По словам отца Константина, привычка проводить часы за экраном смартфона уже вышла за рамки обычного отдыха и представляет собой серьезную проблему как с медицинской, так и с духовной точек зрения.

«Результаты исследований показывают, что у людей, регулярно потребляющих информацию в виде коротких фрагментов, формируется зависимость. Она аналогична зависимости от просмотра порнографии, игр, алкоголя или наркотиков. Это действительно та же самая проблема. Чтобы справиться с ней, человеку часто требуется помощь специалистов», — отметил священник.

Пархоменко подчеркнул, что самостоятельно избавиться от этой зависимости крайне сложно. Он рекомендует установить строгие ограничения на использование гаджетов.

«Чтобы преодолеть эту проблему, человеку зачастую необходимо лечение, так как зависимость лишает его воли. Лучшее решение — строго контролировать время, проведенное в интернете. Например, можно смотреть короткие видео, но не более 10–15 минут в день. Я сам иногда смотрю такие видео, но только на интересующие меня темы и не каждый день. Важно не позволять алгоритмам заставлять нас погружаться в бесконечный просмотр, который разрушает личность и крадет наше время», — подытожил отец Константин.

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