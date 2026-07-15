Скрытый голод — это не про отсутствие еды, а про нехватку в ней пользы

15 июля 2026, 22:21, ИА Амител

Голодная девушка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Скрытый голод вызван преобладанием "пустых" калорий и современным образом жизни, объяснила "Газете.ru" профессор Евгения Ших, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

«Скрытый голод — это состояние, при котором, несмотря на достаточное потребление калорий и даже переедание, организм испытывает недостаток важных питательных веществ, таких как витамины, минералы и микроэлементы, необходимых для поддержания жизненно важных функций», — отметила она.

По словам Ших, причиной скрытого голода является преобладание продуктов с "пустыми" калориями, таких как рафинированные изделия: белый хлеб, выпечка, белый шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, быстрорастворимые каши, сахар и другие. Маргарин и трансжиры содержат много энергии, но вызывают быстрое чувство голода, так как не имеют питательной ценности, почти не содержат микронутриентов и из-за отсутствия клетчатки быстро усваиваются, вызывая резкие скачки уровня инсулина.

Постоянное употребление таких продуктов связано с риском ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее распространенной причиной скрытого голода сегодня является современный ритм жизни. Мы не хотим тратить время на приготовление вкусной и полезной пищи, на тщательный выбор продуктов в магазинах и на разумные методы кулинарной обработки. В нашем понимании, самое важное — это работа, и это трудно не признать», — заключила эксперт.

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