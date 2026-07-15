Среди ключевых инструментов — самозапрет на кредиты, который блокирует оформление займов в банках и МФО, и запрет на регистрационные действия с недвижимостью, исключающий быструю продажу или переоформление жилья под давлением

15 июля 2026, 22:46, ИА Амител

Одинокий пенсионер, "коммуналка", ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Для защиты пожилых людей от мошенников необходим комплексный подход, включающий как образовательные мероприятия, так и технические меры. Ольга Чирикова, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова, в беседе с RT рекомендовала регулярно информировать пенсионеров о наиболее распространенных схемах обмана.

«При получении подозрительных звонков с тревожными новостями или требованиями срочных действий не следует сразу поддаваться панике. Важно научиться распознавать манипулятивные техники», — добавила она.

Также эксперт советует установить в банковском приложении лимиты на суточные переводы и покупки, а также обеспечить надежную защиту аккаунта на портале "Госуслуги".

Чирикова рекомендует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, предупреждать пенсионеров о том, что сотрудники портала не звонят с просьбой продиктовать код подтверждения, и оформить запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

«Лучше установить полный самозапрет на получение кредитов. Это означает, что ни банк, ни микрофинансовая организация, ни онлайн-платформы, ни офисы не смогут оформить заем без предварительного снятия этого самозапрета», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионер отдал мошенникам золото и деньги почти на 100 млн рублей.