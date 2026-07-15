Стало известно, какой комплекс мер защитит пенсионеров от мошенников
Среди ключевых инструментов — самозапрет на кредиты, который блокирует оформление займов в банках и МФО, и запрет на регистрационные действия с недвижимостью, исключающий быструю продажу или переоформление жилья под давлением
15 июля 2026, 22:46, ИА Амител
Для защиты пожилых людей от мошенников необходим комплексный подход, включающий как образовательные мероприятия, так и технические меры. Ольга Чирикова, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова, в беседе с RT рекомендовала регулярно информировать пенсионеров о наиболее распространенных схемах обмана.
«При получении подозрительных звонков с тревожными новостями или требованиями срочных действий не следует сразу поддаваться панике. Важно научиться распознавать манипулятивные техники», — добавила она.
Также эксперт советует установить в банковском приложении лимиты на суточные переводы и покупки, а также обеспечить надежную защиту аккаунта на портале "Госуслуги".
Чирикова рекомендует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, предупреждать пенсионеров о том, что сотрудники портала не звонят с просьбой продиктовать код подтверждения, и оформить запрет на регистрационные действия с недвижимостью.
«Лучше установить полный самозапрет на получение кредитов. Это означает, что ни банк, ни микрофинансовая организация, ни онлайн-платформы, ни офисы не смогут оформить заем без предварительного снятия этого самозапрета», — заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионер отдал мошенникам золото и деньги почти на 100 млн рублей.
22:51:58 15-07-2026
Неужели правительство в отставку уйдет и всей семьей покинет этот мир?
00:23:34 16-07-2026
Ни одного пенсионера не знаю, чтобы в грязи жил, как на картинке. Зачем из них несчастных и неспособных ни к чему делать.
09:58:40 16-07-2026
а Вы по утрам помойки возле магазинов посмотрите. Я, если бы не работал, тоже там бы был.
10:29:15 16-07-2026
Барсик. (09:58:40 16-07-2026) а Вы по утрам помойки возле магазинов посмотрите. Я, если бы...
А грязно у тех, кто с помойки таскает. И не все пенсионеры пасутся на помойке даже если пенсия никудышняя. С помойки можно вещи принести, а можно мусор.
11:21:13 16-07-2026
гость (10:29:15 16-07-2026) А грязно у тех, кто с помойки таскает. И не все пенси... Понятное дело не все там пасутся,ещё бы этого не хватало.Но ведь пасутся?Я ,например ,наблюдаю как собирают железо,пивные банки изо дня в день, и это обычная картина у нас .Наверно не от хорошей жизни?Совсем не от той ,которую в своё время обещал силуанов и иже с ним?
13:47:01 16-07-2026
Афиноген (11:21:13 16-07-2026) Понятное дело не все там пасутся,ещё бы этого не хватало.Но ... Коммерсанты. Сбывают лом черных и цветных металлов.
14:17:45 16-07-2026
Повсекакий (13:47:01 16-07-2026) Коммерсанты. Сбывают лом черных и цветных металлов.... Вот ,прямо ,чувствуется за три версты ,упоение своим превосходящим положением по отношению к остальным смердам.Спуститесь вы на землю,не кичьтесь вы этим,это позорно.Нищие выживают как могут,а вы пытаетесь тут юморить.Встретил я однажды подобного "коммерсанта", когда выносил мусор.Спросил у него про пенсию и выяснилось,что он после инсульта и пенсию не получает ,потому что её надо ещё выхлопотать.А сам он остался один в частном доме ,электричество поотрезали и зимой топить было чем то надо, а топлива не было.Он удивлялся ,что он выжил тогда.Никто ему не помог,никакие ни благотворители, ни пенсионные фонды .Вот такие картинки с выставки,герр капитан.
16:29:48 16-07-2026
Афиноген (14:17:45 16-07-2026) Вот ,прямо ,чувствуется за три версты ,упоение своим превосх... Ты прав. Давеча встретил Акакия с Повсекакием банки пивные собирали на пляже. Уж лучше б на родине в Бешенцево огородничали бы.
07:26:56 16-07-2026
Насчет кредитов которые на людей вешают без их ведома- надо просто принять закон считать эти деньги подарком- после того как докажешь что ты кредит не брал. Все как рукой снимет. Власть не настаивает чтобы кредиты давали только лично в банке- а не по интернету и не хочет считать такие кредиты подарками безвозместными -значит власть имеет с этого.