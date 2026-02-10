В России смягчат запрет на входящие звонки из-за границы

Рассматривается введение "самозапрета" и СМС-предупреждений

Запрет на входящие звонки с иностранных номеров намерены смягчить во втором пакете мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом на заседании IT-комитета Госдумы сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Его слова приводит РБК.

По словам замминистра, запрет скорректируют, чтобы россияне могли общаться с родственниками. Рассматривается вариант введения "самозапрета", который можно будет самостоятельно активировать и отключать. Также обсуждается вариант с отправкой СМС-уведомления о входящем звонке из-за границы.

«Мы обсудим этот вопрос ко второму чтению, будут донастройки», — уточнил Иван Лебедев.

Первый поэтапный план по борьбе с телефонными мошенниками был принят в 2025 году. В него вошли порядка 30 инициатив, в том числе право россиян отказаться от СМС-рассылок. В декабре кабмин одобрил второй пакет мер. Он включает около 20 инициатив, среди них — обязательная маркировка международных звонков и право операторов связи применять антифрод-меры для выявления подозрительных звонков.