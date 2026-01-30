Депутаты предлагают ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*
КПРФ внесет в Госдуму законопроект, запрещающий отключать мессенджеры и соцсети целиком
30 января 2026, 15:45, ИА Амител
Фракция КПРФ готовит законопроект о введении бессрочного моратория на полную блокировку мессенджеров и социальных сетей, включая Telegram и WhatsApp*. Документ будет внесен в Госдуму 30 января. Авторы инициативы - 17 депутатов-коммунистов, сообщает "Коммерсантъ".
Как заявил соавтор документа Сергей Обухов, партия считает, что граждане воспринимают ограничения в работе мессенджеров как "посягательство на свои конституционные права", а законопроект призван "способствовать ослаблению общественного раздражения".
Ключевое положение инициативы - запрет на отключение самого сервиса целиком. При этом за надзорными органами сохраняется право блокировать конкретные противоправные материалы внутри платформ. По мнению авторов, это обеспечит баланс между информационной безопасностью и правами пользователей.
Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
16:01:37 30-01-2026
Хотя бы так. Молодцы коммунисты.
16:18:53 30-01-2026
Я голосовал за Путина. Который в итоге окружил себя придурками и подхалимами.
Днйствия роскомнадзора лично я воспринимаю как предательские, подливающие масла в огонь недовольства.
Даже в Иране полная блокировка произошла только после откровенно антигосударственных выступлений.
И да, жулики... Котовые в 90% случаев звонили по лелефону, а не по мессенджерам.
Так что прото покйтесь: "да, мы тупые, но мы хотим кушать".
16:39:11 30-01-2026
Скажи мне, кто твой друг... Короля делает свита. Надеюсь, понятно.
04:15:07 01-02-2026
16:46:45 30-01-2026
16:49:20 30-01-2026
16:39:01 30-01-2026
Просто кто то в правительстве активно зарабатывает на VPN. Когда их волновала наша безопасность....
04:18:22 01-02-2026
16:54:41 30-01-2026
популисты....
17:21:24 30-01-2026
наконец-то нашлись умные люди
20:30:47 30-01-2026
20:59:39 30-01-2026
Пресловутую "тайну голоса" можно обеспечить, запечатав избирательный бюллетень до распечатки его только в кабине для голосования!
00:32:48 31-01-2026
Зря стараются... Мой голос всегда был за коммунистов. Одна из причин и главная была- ходить и голосовать обязательно и отдать голос так, чтобы против " тех" других всегда " побеждающих"...И они казались самыми подходящими на эту роль. Даже понимая, что оппозиция то карманная. А теперь все- на выборы ни ногой. Не верю, не боюсь, не прошу...Коммунисты разочаровали сами по себе, но главное пришло окончательное понимание- что если show must go on, то только без моего участия.
23:26:31 31-01-2026
сотовые операторы пролоббировали блокировки, 2 года до этого 90% звонков у меня были через Ватсапп