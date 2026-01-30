НОВОСТИОбщество

Депутаты предлагают ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*

КПРФ внесет в Госдуму законопроект, запрещающий отключать мессенджеры и соцсети целиком

30 января 2026, 15:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Фракция КПРФ готовит законопроект о введении бессрочного моратория на полную блокировку мессенджеров и социальных сетей, включая Telegram и WhatsApp*. Документ будет внесен в Госдуму 30 января. Авторы инициативы - 17 депутатов-коммунистов, сообщает "Коммерсантъ".

Как заявил соавтор документа Сергей Обухов, партия считает, что граждане воспринимают ограничения в работе мессенджеров как "посягательство на свои конституционные права", а законопроект призван "способствовать ослаблению общественного раздражения".

Ключевое положение инициативы - запрет на отключение самого сервиса целиком. При этом за надзорными органами сохраняется право блокировать конкретные противоправные материалы внутри платформ. По мнению авторов, это обеспечит баланс между информационной безопасностью и правами пользователей.

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

мессенджеры законы

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

16:01:37 30-01-2026

Хотя бы так. Молодцы коммунисты.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:53 30-01-2026

Я голосовал за Путина. Который в итоге окружил себя придурками и подхалимами.
Днйствия роскомнадзора лично я воспринимаю как предательские, подливающие масла в огонь недовольства.
Даже в Иране полная блокировка произошла только после откровенно антигосударственных выступлений.
И да, жулики... Котовые в 90% случаев звонили по лелефону, а не по мессенджерам.
Так что прото покйтесь: "да, мы тупые, но мы хотим кушать".

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:11 30-01-2026

Гость (16:18:53 30-01-2026) Я голосовал за Путина. Который в итоге окружил себя придурка...
Скажи мне, кто твой друг... Короля делает свита. Надеюсь, понятно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:15:07 01-02-2026

Гость (16:39:11 30-01-2026) Скажи мне, кто твой друг... Короля делает свита. Надеюсь... Придурки, у нас монархия!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:45 30-01-2026

Гость (16:18:53 30-01-2026) Я голосовал за Путина. Который в итоге окружил себя придурка... а что помешало окружить себя умными людьми?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:20 30-01-2026

Гость (16:18:53 30-01-2026) Я голосовал за Путина. Который в итоге окружил себя придурка... Занавес

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:01 30-01-2026

Просто кто то в правительстве активно зарабатывает на VPN. Когда их волновала наша безопасность....

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:18:22 01-02-2026

Гость (16:39:01 30-01-2026) Просто кто то в правительстве активно зарабатывает на VPN. К... Как обычно, оказывается в наш стан пробрались враги

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:41 30-01-2026

популисты....

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:24 30-01-2026

наконец-то нашлись умные люди

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:47 30-01-2026

Гость (19:42:36 30-01-2026) "Оппозиционная" КПРФ шаблонно грешит популизмом, прекрасно о... по пронумерованным бюллетеням не может быть тайного голосования. выдыхай.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:39 30-01-2026

Гость (20:30:47 30-01-2026) по пронумерованным бюллетеням не может быть тайного голосова... Особо трусливым:
Пресловутую "тайну голоса" можно обеспечить, запечатав избирательный бюллетень до распечатки его только в кабине для голосования!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:32:48 31-01-2026

Зря стараются... Мой голос всегда был за коммунистов. Одна из причин и главная была- ходить и голосовать обязательно и отдать голос так, чтобы против " тех" других всегда " побеждающих"...И они казались самыми подходящими на эту роль. Даже понимая, что оппозиция то карманная. А теперь все- на выборы ни ногой. Не верю, не боюсь, не прошу...Коммунисты разочаровали сами по себе, но главное пришло окончательное понимание- что если show must go on, то только без моего участия.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:31 31-01-2026

сотовые операторы пролоббировали блокировки, 2 года до этого 90% звонков у меня были через Ватсапп

  -9 Нравится
Ответить
