Депутаты предлагают ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*

КПРФ внесет в Госдуму законопроект, запрещающий отключать мессенджеры и соцсети целиком

30 января 2026, 15:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Фракция КПРФ готовит законопроект о введении бессрочного моратория на полную блокировку мессенджеров и социальных сетей, включая Telegram и WhatsApp*. Документ будет внесен в Госдуму 30 января. Авторы инициативы - 17 депутатов-коммунистов, сообщает "Коммерсантъ".

Как заявил соавтор документа Сергей Обухов, партия считает, что граждане воспринимают ограничения в работе мессенджеров как "посягательство на свои конституционные права", а законопроект призван "способствовать ослаблению общественного раздражения".

Ключевое положение инициативы - запрет на отключение самого сервиса целиком. При этом за надзорными органами сохраняется право блокировать конкретные противоправные материалы внутри платформ. По мнению авторов, это обеспечит баланс между информационной безопасностью и правами пользователей.

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ