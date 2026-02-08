В РПЦ призвали мужчин ставить жену выше матери
Священник напомнил о библейской заповеди, согласно которой приоритет в браке должен отдаваться супруге
08 февраля 2026, 10:00, ИА Амител
Представитель Русской православной церкви, протоиерей Виталий Рыбаков, в разговоре с "Абзацем" заявил, что для женатого мужчины авторитетом должна быть в первую очередь супруга, а не мать.
Священник сослался на библейскую заповедь: "Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью".
«Конечно, отношения в браке — это на первом месте как для мужчины, так и для женщины. Заповеди Божьи сводятся к их взаимной любви, мать должна с пониманием к этому относиться. А сын должен с любовью относиться к своей матери, но прежде всего — с этого момента — он является членом семьи со своей супругой», — пояснил отец Виталий.
Поводом для комментария стал опрос, согласно которому более трети мужчин считают ключевой фигурой в своей жизни мать, а жену в такой роли видят лишь 26% респондентов.
Священник посоветовал верующим следовать учению Бога, чтобы не возникало конфликтов при выборе приоритетов в семье.
10:20:36 08-02-2026
Жен может быть много, а мать одна.
12:41:57 08-02-2026
Гость (10:20:36 08-02-2026) Жен может быть много, а мать одна.... Нет твоей женщины, есть твоя очередь
13:52:30 08-02-2026
Гость (10:20:36 08-02-2026) Жен может быть много, а мать одна.... В христианстве много жен быть не может.
10:20:45 08-02-2026
Вот нам не хватало мнения попа.
12:05:46 08-02-2026
Гость (10:20:45 08-02-2026) Вот нам не хватало мнения попа.... Точно, надоели уже эти сектанты со своим мнением.
11:30:03 08-02-2026
Очень ценю мнение бородатых мужиков в женских платьях...
12:05:16 08-02-2026
"Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью" - перевод библии этой зповеди, наверное, искажён и возможно вырван из контекста (в современной реальности человек - это мужчина и женщина и допускается расторжение брака независимо от венчания)
"Оставит сын отца и мать своих и соединится с женой своей НА ВЕЧНО и будут двое одной плотью"
"Оставит сын отца и мать своих и соединится с женой своей и будут двое одной плотью В ДЕТЯХ РОДНЫХ"
12:09:27 08-02-2026
Матерь божия, что ж они несут
12:51:43 08-02-2026
Ничего себе - сколько маменькиных сыночек-корзиночек развелось! Бедные женщины, кому такая "корзиночка" в мужья достанется в придачу со свекровью-яжемамкой. Обойти бы их стороной и пусть и дальше сидят под маминой юбкой, до самой старости.
18:16:21 08-02-2026
Гость (12:51:43 08-02-2026) Ничего себе - сколько маменькиных сыночек-корзиночек развело... Поддерживаю, хоть и не суеверен.
Мать моих детей, с которой мы вместе их воспитываем, всегда ближе по уму и характеру, я ее сам выбрал.
Есть понятие долга перед родителями, это другое, как и любовь к родителям, и почитание.
Нельзя путать эти направления при сравнении расстояний, это не применимо ни в каких масштабах и единицах измерения
12:52:05 08-02-2026
Призвал он считать жену в приоритете , а мать побоку. А почему дочки то отираются возле своих мам посточнно и отлепиться от них не могут и мужей заставляют крутиться возле своих мам. Негоже так негоже
17:58:46 08-02-2026
Гость (12:52:05 08-02-2026) Призвал он считать жену в приоритете , а мать побоку. А поче... Дочка как бы ни любила маму, а муж для неё , может, не главнее, но поддержит она его всегда. А сынки -подкаблучники до конца жизни будут петь под мамину дудку даже если это будет вредить его же семье . Получается, они вдвоём с мамой гнобят женщину, которая всю жизнь на своей шее тащит чьего-то сыночка. И пока свекровь жива, сноха самая плохая и недостойная. Таких сыночков надо посылать сразу далеко. Хорошо, что не все такие.
12:52:08 08-02-2026
трындец
сначала мать ставят на второе место, а потом в интернет её сдают...
наша церковь удивляет перлами
12:57:29 08-02-2026
А какую жену, первую вторую или третью не сказал поп.
Прям как Ленин, сказал что кино важнейшее из искусств, а какое кино не сказал.
13:31:08 08-02-2026
Он прав. В той семье где теща и свекровь лезут в жизнь молодых со своими идиотскими советами брак не долговечен. Первый брак у меня из-за этого и распался когда теща лезла в семью с нравоучениями. Итог какой. Первый ребенок вырос без отца с чужим дядькой. Образование и ума ему не дали. Когда стали жить со второй супругой и моя мать один раз попыталась дать совет я резко заявил, что советы ее меня не интересуют и пусть себе это она учтет. Она учла и очень дружно прожила жизнь с нами. Теща с первого дня пыталась разрушить наш брак. Годами с нами не разговаривала. Наговаривал моей супруге какой я не хороший. Но моя супруга в первый же год ей в глаза при мне сказала, что меня любит больше чем ее. И правильно сделала. Так она отделила назойливую тещу от нас. Итог. Тридцатый год живем в счастливом браке. Мамы моей уже 10 лет. Да и она нам не мешала никогда. Теща толькол лет двадцать назад понял что наш брак не разрушить ее кознями. Приезжает к внучке раз 5 в год на полчаса (хоть живет в 1 км от нас в Барнауле). Священник прав на 100 процентов. Не лезьте в чужую семью родители. Дети выросли и у них своя жизнь.
08:36:19 09-02-2026
Гость (13:31:08 08-02-2026) Он прав. В той семье где теща и свекровь лезут в жизнь молод... а жить нужно одной семьей, в которой 2-3- 4 поколения вместе живут. Вот эта настоящая семья, где друг другу помогают, заботятся друг о друге. Нужно учиться так жить. А то появилась семья - сразу подавай ей отдельную квартиру... а потом мать в интернат сдают
14:11:10 08-02-2026
Нет уж мама есть мама, это святое, а не какая то родня в паспорте.
14:38:46 08-02-2026
Первая жена от Бога, а последующие от Сатаны. Прежде читать мораль наведите порядок в своей так называемой богадельни. Попадья Львова - Белова, бросила своего попа и переметнулась к миллиардеру.
00:28:53 09-02-2026
Гость (14:38:46 08-02-2026) Первая жена от Бога, а последующие от Сатаны. Прежде читать ...
Ибо перед Евой была Лилит 🤣😈🐍🍎
15:17:28 08-02-2026
Интересно, а что на этот счёт скажут жёны, которые станут матерями с сыновьями?
21:25:33 08-02-2026
По моим наблюдениям, если родители, теща или свекровь богатые, то снохи и зятья их любят не меньше, чем своих избранников. А к внукам приглашают не 5 раз в году на 0,5ч., наоборот, стараются налаживать частые встречи.)))
02:32:46 09-02-2026
В первую очередь любой человек должен любить Бога, а затем уже и родителей и жену и детей. Что это означает? У каждого человека есть душа, это и есть частица Бога, если человек это постоянно помнит, то он сможет сохранить любовь в душе при любой жизненной ситуации, ведь люди несовершенны, иногда приходится применять и наказание для воспитания человека, главное при этом, что бы в душе к нему сохранялась любовь. Это понятно женщинам по отношению к своим детям. Точно так же она должна относится и к мужу, родителям и другим людям (хотя это сложно), но это того стоит, ведь если она этому научит и детей и мужа, то они сохранят к ней любовь даже если она станет старой, некрасивой, калекой, ..., ведь они сначала будут любить в ней Бога (её душу), а затем всё остальное.
13:41:30 09-02-2026
Вот уж от кого неожиданно так это от попов сравнивать не сравнимое, как вообще можно сравнивать самого близкого родственника и жену это разное и любовь разная хотя может быть и одинаково сильная, так же можно и детей с женой сравнить - такая же глупость.
13:45:39 09-02-2026
Всегда прислушиваюсь к мнению родителей и жена так же, а потом делаем выводы и принимаем решение вместе, и всегда это было только плюсом, потому что надо делать все чтобы отношения были нормальными а не скотскими.
13:48:11 09-02-2026
Бесовщиной от попа несет, потому что только срач внес.