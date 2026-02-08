В РПЦ призвали мужчин ставить жену выше матери

Священник напомнил о библейской заповеди, согласно которой приоритет в браке должен отдаваться супруге

Супруги после ссоры / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Представитель Русской православной церкви, протоиерей Виталий Рыбаков, в разговоре с "Абзацем" заявил, что для женатого мужчины авторитетом должна быть в первую очередь супруга, а не мать.

Священник сослался на библейскую заповедь: "Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью".

«Конечно, отношения в браке — это на первом месте как для мужчины, так и для женщины. Заповеди Божьи сводятся к их взаимной любви, мать должна с пониманием к этому относиться. А сын должен с любовью относиться к своей матери, но прежде всего — с этого момента — он является членом семьи со своей супругой», — пояснил отец Виталий.

Поводом для комментария стал опрос, согласно которому более трети мужчин считают ключевой фигурой в своей жизни мать, а жену в такой роли видят лишь 26% респондентов.

Священник посоветовал верующим следовать учению Бога, чтобы не возникало конфликтов при выборе приоритетов в семье.