"Молчать и учиться у мужа". В РПЦ сделали заявление о роли женщины в семье
Жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью
25 ноября 2025, 00:15, ИА Амител
Священник Русской православной церкви во время проповеди заявил, что женщина обязана подчиняться мужу и "молчать", учась тому, что он ей говорит. Его высказывания распространил Telegram-канал "Москва Live".
По словам священника, жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью. Он подчеркнул, что мужчина в семье "может заниматься политикой, религией, философией, экономикой и другими вещами", одновременно исполняя роль руководителя в отношениях.
«Муж есть глава жене, то есть он начальствует над ней. А женщина молчит и учится тому, что ей говорит муж», – приводит канал слова священника.
Ранее в РПЦ заявили, что женщина – "помощник человека" и не может жить без мужа. Такое мнение высказал иерей Андрей Струцкий, настоятель храма в Дранде (Абхазия). С его слов, женщину, живущую без мужчины, уносит "как лист".
02:38:32 25-11-2025
Фанатики чертовы
09:12:32 25-11-2025
Гость (02:38:32 25-11-2025) Фанатики чертовы... Бабёшка?
06:27:17 25-11-2025
Дело говорит. Молчание - золото.
06:57:19 25-11-2025
Мне одному кажется, что РПЦ с их советами в СМИ стало очень много.?
11:11:02 25-11-2025
ВВП (06:57:19 25-11-2025) Мне одному кажется, что РПЦ с их советами в СМИ стало очень ... в вас Чертей много завелось.
пора изгонять.
07:07:59 25-11-2025
Священник-аноним? Дак анонимная чушь - тоже чушь.
07:24:07 25-11-2025
У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнения всяких частных лиц? Он кто, этот священник? Он служит в частном предприятии РПЦ. Зачем нам его мнение знать? Вы же мнение всяких слесарей о культурологии или даже об алкогольных напитках нам здесь не доносите? Зачем вы это делаете?
08:37:31 25-11-2025
Гость (07:24:07 25-11-2025) У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнен... Воробушек по зернышку клюет....
09:26:39 25-11-2025
Гость (07:24:07 25-11-2025) У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнен... грамотный слесарь работает руками и пользы от него вагон
в отличие от этого в платье
10:43:32 25-11-2025
Гость (07:24:07 25-11-2025) У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнен... Для начала надо уточнить,это официальная позиция организации или это частное мнение одного из представителей оной и после этого привлекать по статье дискриминация по половому признаку,ну и результат после этого должен быть соответственный,в первом случае- запретить организацию,по втором случае-посадить говоруна,а пока такого не желается,они и будут молоть всякую ересь
08:37:44 25-11-2025
Ну так-то, если подумать, многие женщины были бы рады заниматься домом и детьми, а не вставать ни свет ни заря на работу и заниматься тем же домом и детьми. Просто у нас так построено государство, что мужик, зачастую, не может в одного тянуть семью.
09:32:45 25-11-2025
у тех , у кого бабалосов достаточно , жены и так не пикают, а то быстро на замену подберут
а если женщина сама тянет и дом и работа и дети у кого ей надо учиться и прислуживать?
так то у нас по конституции равны и мужчина и женщина
а РПЦ пусть мимо ходят со своим мнением
10:49:43 25-11-2025
шутник,однако,батюшка... пусть свою попадью учит,если она его не посылает,а мне кажется -посылает,вот он от обиды и буровит ерунду.
11:04:38 25-11-2025
Гость (10:49:43 25-11-2025) шутник,однако,батюшка... пусть свою попадью учит,если она ег... да поди еще и сковородкой прикладывает, если невзначай рот откроет.
11:35:26 25-11-2025
Да как же раздражает.... Женщина ниже мужчины... Как началось это давным давно, так и продолжается. Беси. Такие высказывание вызывают злость.
12:36:36 25-11-2025
жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью. --- и много у нас таких мужиков, способных в одного семью обеспечивать?) Жены ВЫНУЖДЕНЫ ходить на работу, чтоб семья ноги не протянула, может и хотели бы заниматься детьми, домом, мужем, да возможности такой нет. Единицы счастливых женщин могут себе такое позволить. Жена- домохозяйка- это большая роскошь.
13:35:12 25-11-2025
РПЦ- инструмент манипуляции людьми, не имеющий ничего общего с Богом. Вы посмотрите на их образ жизни, на них самих. Вещают одно, в ведут себя совершенно противоположным образом.
16:04:56 25-11-2025
Священник Русской православной церкви во время проповеди заявил: "Муж есть глава жене... Как скажет так жена поступать и будет - это древняя такая патриархальная модель." - о том, что это его личное мнение или РПЦ, сказано не было.
16:25:10 25-11-2025
женоненавистничество, неуважение к женщине в последнее время просто зашкаливает. Как будто повестку кто заказывает, напрягает обстановку. А посмотрите на состав федеральной исполнительной и законодательной власти - там же почти одни галстуконосцы, женщин практически не видать. Если бы в Совете безопасности было большинство женщин, а во главе страны была женщина, то и внешняя, и внутренняя политика была бы другой. Есть над чем задуматься всем.
А дурь по отношению к женщине лезет со всех СМИ
22:05:13 25-11-2025
Как сказал Лазарев С.Н.:" Любой мужчина, который чувствует себя лучше женщин, уже болен". Любой человек прежде сем командовать, управлять должен заслужить это право, доказать, что он способен принимать правильные решения, тогда любая женщина будет ему подчиняться добровольно, без давления, а если наоборот, то она встанет в позу и будет хуже ослицы.