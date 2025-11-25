НОВОСТИОбщество

"Молчать и учиться у мужа". В РПЦ сделали заявление о роли женщины в семье

Жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью

25 ноября 2025, 00:15, ИА Амител

Священник Русской православной церкви во время проповеди заявил, что женщина обязана подчиняться мужу и "молчать", учась тому, что он ей говорит. Его высказывания распространил Telegram-канал "Москва Live".

По словам священника, жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью. Он подчеркнул, что мужчина в семье "может заниматься политикой, религией, философией, экономикой и другими вещами", одновременно исполняя роль руководителя в отношениях.

«Муж есть глава жене, то есть он начальствует над ней. А женщина молчит и учится тому, что ей говорит муж», – приводит канал слова священника.

Ранее в РПЦ заявили, что женщина – "помощник человека" и не может жить без мужа. Такое мнение высказал иерей Андрей Струцкий, настоятель храма в Дранде (Абхазия). С его слов, женщину, живущую без мужчины, уносит "как лист".

Богослужение в храме / Фото: amic.ru

"Женщина — домашняя фея, а мужчина — хозяин". В РПЦ высказались о ролях супругов в семье

Любые попытки изменить такую модель отношений приводят к внутренним конфликтам
НОВОСТИОбщество

Россия религия мужчины и женщины РПЦ

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

02:38:32 25-11-2025

Фанатики чертовы

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:32 25-11-2025

Гость (02:38:32 25-11-2025) Фанатики чертовы... Бабёшка?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:27:17 25-11-2025

Дело говорит. Молчание - золото.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:57:19 25-11-2025

Мне одному кажется, что РПЦ с их советами в СМИ стало очень много.?

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:11:02 25-11-2025

ВВП (06:57:19 25-11-2025) Мне одному кажется, что РПЦ с их советами в СМИ стало очень ... в вас Чертей много завелось.
пора изгонять.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:07:59 25-11-2025

Священник-аноним? Дак анонимная чушь - тоже чушь.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:07 25-11-2025

У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнения всяких частных лиц? Он кто, этот священник? Он служит в частном предприятии РПЦ. Зачем нам его мнение знать? Вы же мнение всяких слесарей о культурологии или даже об алкогольных напитках нам здесь не доносите? Зачем вы это делаете?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:31 25-11-2025

Гость (07:24:07 25-11-2025) У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнен... Воробушек по зернышку клюет....

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:39 25-11-2025

Гость (07:24:07 25-11-2025) У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнен... грамотный слесарь работает руками и пользы от него вагон
в отличие от этого в платье

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:43:32 25-11-2025

Гость (07:24:07 25-11-2025) У меня один вопрос - зачем СМИ публикуют всякие частные мнен... Для начала надо уточнить,это официальная позиция организации или это частное мнение одного из представителей оной и после этого привлекать по статье дискриминация по половому признаку,ну и результат после этого должен быть соответственный,в первом случае- запретить организацию,по втором случае-посадить говоруна,а пока такого не желается,они и будут молоть всякую ересь

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

08:37:44 25-11-2025

Ну так-то, если подумать, многие женщины были бы рады заниматься домом и детьми, а не вставать ни свет ни заря на работу и заниматься тем же домом и детьми. Просто у нас так построено государство, что мужик, зачастую, не может в одного тянуть семью.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:45 25-11-2025

у тех , у кого бабалосов достаточно , жены и так не пикают, а то быстро на замену подберут
а если женщина сама тянет и дом и работа и дети у кого ей надо учиться и прислуживать?
так то у нас по конституции равны и мужчина и женщина
а РПЦ пусть мимо ходят со своим мнением

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:43 25-11-2025

шутник,однако,батюшка... пусть свою попадью учит,если она его не посылает,а мне кажется -посылает,вот он от обиды и буровит ерунду.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:38 25-11-2025

Гость (10:49:43 25-11-2025) шутник,однако,батюшка... пусть свою попадью учит,если она ег... да поди еще и сковородкой прикладывает, если невзначай рот откроет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:26 25-11-2025

Да как же раздражает.... Женщина ниже мужчины... Как началось это давным давно, так и продолжается. Беси. Такие высказывание вызывают злость.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:36 25-11-2025

жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью. --- и много у нас таких мужиков, способных в одного семью обеспечивать?) Жены ВЫНУЖДЕНЫ ходить на работу, чтоб семья ноги не протянула, может и хотели бы заниматься детьми, домом, мужем, да возможности такой нет. Единицы счастливых женщин могут себе такое позволить. Жена- домохозяйка- это большая роскошь.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Х

13:35:12 25-11-2025

РПЦ- инструмент манипуляции людьми, не имеющий ничего общего с Богом. Вы посмотрите на их образ жизни, на них самих. Вещают одно, в ведут себя совершенно противоположным образом.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:56 25-11-2025

Священник Русской православной церкви во время проповеди заявил: "Муж есть глава жене... Как скажет так жена поступать и будет - это древняя такая патриархальная модель." - о том, что это его личное мнение или РПЦ, сказано не было.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:25:10 25-11-2025

женоненавистничество, неуважение к женщине в последнее время просто зашкаливает. Как будто повестку кто заказывает, напрягает обстановку. А посмотрите на состав федеральной исполнительной и законодательной власти - там же почти одни галстуконосцы, женщин практически не видать. Если бы в Совете безопасности было большинство женщин, а во главе страны была женщина, то и внешняя, и внутренняя политика была бы другой. Есть над чем задуматься всем.

А дурь по отношению к женщине лезет со всех СМИ

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:05:13 25-11-2025

Как сказал Лазарев С.Н.:" Любой мужчина, который чувствует себя лучше женщин, уже болен". Любой человек прежде сем командовать, управлять должен заслужить это право, доказать, что он способен принимать правильные решения, тогда любая женщина будет ему подчиняться добровольно, без давления, а если наоборот, то она встанет в позу и будет хуже ослицы.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров