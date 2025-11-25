"Молчать и учиться у мужа". В РПЦ сделали заявление о роли женщины в семье

Жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью

25 ноября 2025, 00:15, ИА Амител

Священник Русской православной церкви во время проповеди заявил, что женщина обязана подчиняться мужу и "молчать", учась тому, что он ей говорит. Его высказывания распространил Telegram-канал "Москва Live".

По словам священника, жена должна заниматься детьми и домом, пока муж обеспечивает семью. Он подчеркнул, что мужчина в семье "может заниматься политикой, религией, философией, экономикой и другими вещами", одновременно исполняя роль руководителя в отношениях.

«Муж есть глава жене, то есть он начальствует над ней. А женщина молчит и учится тому, что ей говорит муж», – приводит канал слова священника.

Ранее в РПЦ заявили, что женщина – "помощник человека" и не может жить без мужа. Такое мнение высказал иерей Андрей Струцкий, настоятель храма в Дранде (Абхазия). С его слов, женщину, живущую без мужчины, уносит "как лист".