В Рубцовске пожар охватил чердак жилого дома из-за прогоревшей печной трубы

Пламя распространилось на 100 квадратных метров

22 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Горящий чердак / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 22 декабря в Рубцовске произошел крупный пожар в частном секторе – на улице Мусоргского загорелся двухквартирный жилой дом. Возгорание охватило около 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первых подразделений огнем был охвачен жилой дом. Для ликвидации пожара привлекли 19 огнеборцев и пять единиц пожарной техники.

«По предварительной информации спасателей, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Предположительно, в чердачном помещении прогорела печная труба», – отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются.

