На Алтае на 70 "квадратах" полыхал гаражный бокс со снегоходом и автомобилем внутри
Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности
01 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
В селе Соколово Зонального района днем 30 ноября вспыхнул гаражный бокс, внутри которого находились УАЗ, снегоход и фронтальный погрузчик.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого подразделения в строении уже активно наблюдалось горение. На месте работали семь пожарных и три единицы техники. Для бесперебойной подачи воды была задействована водонапорная башня, расположенная примерно в километре от гаража.
«Пожар локализовали и ликвидировали на площади около 70 квадратных метров. Огонь повредил стены и крышу здания, а также находившиеся внутри УАЗ, погрузчик и снегоход. Никто не пострадал», – отметили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
