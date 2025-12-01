На Алтае на 70 "квадратах" полыхал гаражный бокс со снегоходом и автомобилем внутри

Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности

01 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

На месте пожара / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Соколово Зонального района днем 30 ноября вспыхнул гаражный бокс, внутри которого находились УАЗ, снегоход и фронтальный погрузчик.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого подразделения в строении уже активно наблюдалось горение. На месте работали семь пожарных и три единицы техники. Для бесперебойной подачи воды была задействована водонапорная башня, расположенная примерно в километре от гаража.

«Пожар локализовали и ликвидировали на площади около 70 квадратных метров. Огонь повредил стены и крышу здания, а также находившиеся внутри УАЗ, погрузчик и снегоход. Никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

