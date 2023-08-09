В Рубцовске проведут капитальный ремонт проспекта Ленина

Рабочие должны отремонтировать участок проспекта от памятника Сергею Кирову, который стоит на пересечении с переулком Улежникова, до перекрестка с Бульварным переулком. Общая длина — около 600 метров

09 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Проспект Ленина в Рубцовске капитально отремонтируют. Сейчас городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ – на них из муниципального и регионального бюджетов планируют выделить более 26 млн рублей.

Рабочие должны отремонтировать участок проспекта от памятника Сергею Кирову, который стоит на пересечении с переулком Улежникова, до перекрестка с Бульварным переулком. Общая длина – около 600 метров.

Сам участок является четырехполосным, по нему проходят маршруты общественного транспорта. Полосы разделены островком зелени с газоном и деревьями.

Подрядчик должен будет снять старое дорожное покрытие и уложить новое с использованием битумной эмульсии, с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Крышки канализационных люков должны выровнять, а сами люки – заменить.

Также на отдельных участках нужно использовать железобетонные плиты. Еще на проспекте планируют обустроить парковку и привести в порядок заездной карман.

Подрядчика будут искать до середины августа. Затем комиссия подведет итоги аукциона и объявит победителя.