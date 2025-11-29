Владимир Путин позвонил мальчику, которому оторвало пальцы в Красногорске
Ребенка выписали из больницы 28 ноября
29 ноября 2025, 20:35, ИА Амител
Владимир Путин связался по телефону с десятилетним Глебом Броваром после инцидента в Красногорске, где ребенок лишился нескольких пальцев, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что 28 ноября юного пациента выписали из медицинского учреждения. Президент выразил надежду на его скорейшее восстановление, крепкое здоровье и благополучие.
Министерство здравоохранения Московской области ранее сообщало, что мальчику была проведена хирургическая операция в стационаре.
Трагический случай произошел в начале ноября. Согласно предварительной версии следствия, мальчик, идя по улице, обнаружил подарочную упаковку с прикрепленной денежной купюрой и поднял ее, что спровоцировало взрыв. На снимках с места происшествия зафиксированы обломки самодельного взрывного устройства и разорванные фрагменты денежной банкноты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
21:02:53 29-11-2025
Фото этого мальчика должно висеть в кабинетах всех чиновников, как гнапоминание о том, что чужое брать нельзя.
22:59:45 29-11-2025
Гость (21:02:53 29-11-2025) Фото этого мальчика должно висеть в кабинетах всех чиновнико... Всегда найдутся те кто даже самое простое поймет неправильно.
22:58:40 29-11-2025
Как же это трогательно
18:23:49 30-11-2025
Гость (22:58:40 29-11-2025) Как же это трогательно ... по-моему нет
18:23:36 30-11-2025
а разве ему их не пришили??? это же элементарно. тут девченке комбайном ноги (!!) отрезало и то пришили и приживили...