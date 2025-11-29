Владимир Путин позвонил мальчику, которому оторвало пальцы в Красногорске

Ребенка выписали из больницы 28 ноября

29 ноября 2025, 20:35, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Владимир Путин связался по телефону с десятилетним Глебом Броваром после инцидента в Красногорске, где ребенок лишился нескольких пальцев, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что 28 ноября юного пациента выписали из медицинского учреждения. Президент выразил надежду на его скорейшее восстановление, крепкое здоровье и благополучие.

Министерство здравоохранения Московской области ранее сообщало, что мальчику была проведена хирургическая операция в стационаре.

Трагический случай произошел в начале ноября. Согласно предварительной версии следствия, мальчик, идя по улице, обнаружил подарочную упаковку с прикрепленной денежной купюрой и поднял ее, что спровоцировало взрыв. На снимках с места происшествия зафиксированы обломки самодельного взрывного устройства и разорванные фрагменты денежной банкноты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.