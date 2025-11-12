Ребенок, пострадавший от взрыва СВУ в Красногорске, пришел в себя после сложной операции

Состояние мальчика остается тяжелым

12 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девятилетний Глеб, получивший тяжелые травмы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске, пришел в себя после шестичасовой операции. Состояние мальчика остается тяжелым – в результате инцидента ему разорвало четыре пальца, потребовалось частичная ампутация, пишет Shot.

Напомним, трагедия произошла, когда ребенок направлялся на тренировку и заметил на земле десятирублевую купюру. При попытке поднять деньги произошел взрыв. Как установили следователи, взрывное устройство массой около 10 граммов было начинено мелкими гвоздями и замаскировано под денежную купюру.

В настоящее время мальчик находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. Рядом с ним постоянно находится мать, которая, по словам очевидцев, переживает сильный стресс и очень беспокоится за сына.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавшего в медицинском учреждении, поддержал ребенка и его семью и пригласил мальчика к себе в гости после завершения реабилитации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле прокуратуры и Следственного комитета по Московской области.