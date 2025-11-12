Ребенок, пострадавший от взрыва СВУ в Красногорске, пришел в себя после сложной операции
Состояние мальчика остается тяжелым
12 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
Девятилетний Глеб, получивший тяжелые травмы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске, пришел в себя после шестичасовой операции. Состояние мальчика остается тяжелым – в результате инцидента ему разорвало четыре пальца, потребовалось частичная ампутация, пишет Shot.
Напомним, трагедия произошла, когда ребенок направлялся на тренировку и заметил на земле десятирублевую купюру. При попытке поднять деньги произошел взрыв. Как установили следователи, взрывное устройство массой около 10 граммов было начинено мелкими гвоздями и замаскировано под денежную купюру.
В настоящее время мальчик находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. Рядом с ним постоянно находится мать, которая, по словам очевидцев, переживает сильный стресс и очень беспокоится за сына.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавшего в медицинском учреждении, поддержал ребенка и его семью и пригласил мальчика к себе в гости после завершения реабилитации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле прокуратуры и Следственного комитета по Московской области.
20:58:49 12-11-2025
поправляйся, пацан.
а эту мразь найти и без суда и следствия решить пря на месте
21:36:29 12-11-2025
Гость (20:58:49 12-11-2025) поправляйся, пацан.а эту мразь найти и без суда и следст... Неее не на месте а прям под запись чтоб все видели, ну и сначала руки.
21:21:29 12-11-2025
Это уже серьезно...нужно быть осторожными...сохранять бдительность и хладнокровие...
01:48:12 13-11-2025
"Шуточка" в стиле Смердякова из 'Братьев Карамазовых'...