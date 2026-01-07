Владимир Путин снова встретил Рождество и помолился вместе с военными
Глава государства посетил рождественское богослужение
07 января 2026, 11:25, ИА Амител
Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с главой государства на службе присутствовали российские военнослужащие и члены их семей, в том числе трое Героев России, сообщается на сайте Кремля.
В последние годы Путин традиционно встречает Рождество в кругу военных и их близких. Обратившись к участникам специальной военной операции, президент поздравил их с праздником, пожелав удачи и защиты ангела-хранителя. Он также поблагодарил военнослужащих за службу и верность долгу.
Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента по случаю Рождества Христова. В ней Путин отметил духовное значение праздника для миллионов людей. С Рождеством православных верующих поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Представитель Русской православной церкви призвал неверующих открыть сердце Богу, подчеркнув, что мир способен исцелиться через веру и высокое христианское призвание.
Всё правильно делает. Уважать самую высшую инстанцию никогда не вредно.