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Власти Барнаула рассказали, где ведется ремонт дорог в круглосуточном режиме

Основной объем работ планируется завершить до конца текущей недели

27 мая 2026, 10:45, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / barnaul.org
Ремонт дороги в Барнауле / barnaul.org

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог, работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает мэрия.

«Работы проводятся круглосуточно, чтобы как можно быстрее завершить ремонт и снизить неудобства для жителей города. Планируемый срок окончания основных работ на данных магистралях — конец текущей недели», — рассказали в администрации города. 

Где сейчас идет ремонт: 

  •  проспект Ленина — участок от площади Октября до проспекта Космонавтов; 
  • Змеиногорский тракт — от АЗС "Газойл" до транспортной развязки; 
  • площадь Октября — центральная часть; 
  • проспект Комсомольский — два участка: от улицы Льва Толстого до улицы Димитрова, а также от улицы Цеховой до улицы Димитрова. 

Водителей попросили заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Ситуация на дорогах находится на контроле комитета по дорожному хозяйству. При необходимости оперативно корректируются режимы работы светофоров, а для регулирования трафика привлекаются экипажи ДПС.

Ремонт дорог в Барнауле. Фото из архива amic.ru

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Барнаул Дорожный ремонт
       

Комментарии 3

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Гость

11:36:38 27-05-2026

Комсомольский от Толстого до Димитрова и от Димитрова до Цеховой. написали бы просто весь Комсомольский

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Гость

12:15:25 27-05-2026

А когда на Строителях, от Павлика до Челюски делать будут?

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Шинник

12:21:54 27-05-2026

Гость (12:15:25 27-05-2026) А когда на Строителях, от Павлика до Челюски делать будут? ... На будущий год запланировано.

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