Власти Барнаула рассказали, где ведется ремонт дорог в круглосуточном режиме

Основной объем работ планируется завершить до конца текущей недели

27 мая 2026, 10:45, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / barnaul.org

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог, работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает мэрия.

«Работы проводятся круглосуточно, чтобы как можно быстрее завершить ремонт и снизить неудобства для жителей города. Планируемый срок окончания основных работ на данных магистралях — конец текущей недели», — рассказали в администрации города.

Где сейчас идет ремонт:

проспект Ленина — участок от площади Октября до проспекта Космонавтов;

Змеиногорский тракт — от АЗС "Газойл" до транспортной развязки;

площадь Октября — центральная часть;

проспект Комсомольский — два участка: от улицы Льва Толстого до улицы Димитрова, а также от улицы Цеховой до улицы Димитрова.

Водителей попросили заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Ситуация на дорогах находится на контроле комитета по дорожному хозяйству. При необходимости оперативно корректируются режимы работы светофоров, а для регулирования трафика привлекаются экипажи ДПС.