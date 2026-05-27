Власти Барнаула рассказали, где ведется ремонт дорог в круглосуточном режиме
Основной объем работ планируется завершить до конца текущей недели
27 мая 2026, 10:45, ИА Амител
В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог, работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает мэрия.
«Работы проводятся круглосуточно, чтобы как можно быстрее завершить ремонт и снизить неудобства для жителей города. Планируемый срок окончания основных работ на данных магистралях — конец текущей недели», — рассказали в администрации города.
Где сейчас идет ремонт:
- проспект Ленина — участок от площади Октября до проспекта Космонавтов;
- Змеиногорский тракт — от АЗС "Газойл" до транспортной развязки;
- площадь Октября — центральная часть;
- проспект Комсомольский — два участка: от улицы Льва Толстого до улицы Димитрова, а также от улицы Цеховой до улицы Димитрова.
Водителей попросили заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
Ситуация на дорогах находится на контроле комитета по дорожному хозяйству. При необходимости оперативно корректируются режимы работы светофоров, а для регулирования трафика привлекаются экипажи ДПС.
11:36:38 27-05-2026
Комсомольский от Толстого до Димитрова и от Димитрова до Цеховой. написали бы просто весь Комсомольский
12:15:25 27-05-2026
А когда на Строителях, от Павлика до Челюски делать будут?
12:21:54 27-05-2026
Гость (12:15:25 27-05-2026) А когда на Строителях, от Павлика до Челюски делать будут? ... На будущий год запланировано.