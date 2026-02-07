Власти Барнаула рассказали, на каких улицах убирают снег

Задействовано почти 200 единиц техники

07 февраля 2026, 19:05, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В субботу, 7 февраля, на улицах Барнаула ведется активная борьба с последствиями снегопада и гололеда. Для этого задействованы 131 дорожный рабочий и 93 единицы специализированной техники. Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.

С момента начала снегопада дорожные службы незамедлительно приступили к обработке проезжей части противогололедными реагентами, в частности, песко-соляной смесью. Уборка ведется параллельно во всех административных районах города. Обработке подлежат такие магистрали, как Змеиногорский тракт, а также улицы Аванесова, Кутузова, Юрина, Покровская, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Балтийская, Попова, Малахова, Северо-Западная, Молодежная. Кроме того, работы проводятся на проспектах Строителей и Красноармейском, а также на многих других участках городской дорожной сети.

Принятые меры направлены на предупреждение образования наледи и улучшение сцепления автомобильных шин с дорожным покрытием. По окончании обработки проезжей части будет проведена ее механизированная уборка.

Помимо этого, городские дорожные службы занимаются очисткой тротуарных зон. Работы по их уборке и обработке ведутся на улицах Христенко, 65 лет Победы, 280-летия Барнаула, Молодежной, Димитрова. Очистка тротуаров осуществляется также на проспектах Строителей, Красноармейском и Социалистическом, и в Шлиссельбургском проезде. На улицах Взлетной, Сергея Ускова, Профинтерна, а также на проспектах Социалистическом, Калинина и других элементах уличной инфраструктуры производится посыпка тротуаров.