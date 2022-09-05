Когда у школьников будут каникулы в учебном году 2022/2023?

В России начался новый учебный год. И пусть школьники ещё не успели толком поучиться и устать, многих интересует, когда же будут каникулы. Расписание уже известно, 4 сентября его опубликовал портал «Объясняем.РФ».

Рассказываем, когда в российских школах будут осенние, зимние и весенние каникулы.

Когда у школьников осенние каникулы в 2022 году?

Осенью российских школьников ждёт неделя отдыха. Согласно расписанию, опубликованному на «Объясняем.РФ», каникулы продлятся с 29 октября по 6 ноября.

Так что до первой «передышки» школьникам придётся проучиться ровно два месяца.

Когда в школах будут зимние каникулы?

Зимние каникулы будут длиться с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Таким образом, дети будут отдыхать девять дней.

Когда будут весенние каникулы в 2023 году?

Ещё одна неделя каникул ждёт школьников весной. Отдыхать ученики будут с 8 по 16 апреля 2023 года, следует из расписания на «Объясняем.РФ».

Точно ли все дети будут отдыхать именно в эти даты?

Нет. Это лишь общее расписание, на которое следует ориентироваться образовательным организациям по всей стране. При этом в регионах и даже в каждой школе могут устанавливать свои даты каникул. Поэтому лучше уточните в вашем учебном заведении, когда ваш ребёнок будет отдыхать.

Когда будут каникулы у детей, которые учатся по триместрам?

Для тех, кто учится по триместрам, даты каникул другие.

Так, осенью дети будут отдыхать дважды: с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября.

Зимой тоже будет два периода каникул: с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023-го, а также с 20 по 26 февраля.

Наконец, весной школьники будут отдыхать с 3 по 9 апреля.