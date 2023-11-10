Выбор сделан: сколько человек проголосовало в "Народном знаке качества"

Судя по активности в номинациях, жители региона любят вкусно поесть и занимаются своим здоровьем

10 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Финалисты "Народного знака качества" в 2022 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 ноября 2023 года в Алтайском крае завершился второй этап масштабного проекта "Народный знак качества". Более 13 тысяч человек сделали свой выбор – проголосовали за лучшие компании региона.

Самыми популярными стали номинации:

"Торговая сеть";

"Производитель продуктов питания";

"Медицинский центр";

"Фастфуд и доставка";

"Ресторан и кафе";

"Застройщик".

Всего же свой голос можно было отдать в 15 направлениях. Кроме уже перечисленных, самых достойных мы выбирали в номинациях:

"Автодилер"

"Автосалон";

"Автосервис";

"Образовательный центр";

"Производитель промышленных товаров";

"Сервис и услуги";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

ТРЦ.

Но кто победил-то? А этого мы пока не скажем. Точнее, через несколько дней мы назовем тройку лидеров по числу голосов в каждой номинации. Но имена финалистов станут известны только на церемонии награждения 21 ноября 2023 года.

Как и финалисты еще четырех закрытых номинаций. "Ньюсмейкером года" мы назовем компанию с наибольшим числом упоминаний в материалах amic.ru* за год. "Персоной Business FM* Барнаул" станет один из 10 гостей эфира, которых редакция номинировала на премию "Народный знак качества", а обладателем статуэтки "Рекламодатель года" – компания, которая активнее всего размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн. А вот звание "Народная любовь года" получит один из победителей 15 открытых номинаций – тот, кто набрал больше всего голосов в свою поддержку.

Напомним, в 2023 году премия стартовала 14 сентября. До 12 октября любой желающий мог номинировать компании в открытых номинациях. Затем мы сформировали топ-10 компаний в каждом блоке (исключительно по числу номинирований). А с 18 октября по 8 ноября проходило голосование уже за победителя. И их выбрали именно вы.

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* Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)