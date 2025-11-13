Выгодное время. Эксперт рассказала, почему в Барнауле дорогое жилье и кто его покупает
В какую недвижимость сегодня лучше всего инвестировать, объяснила Нонна Карпова
13 ноября 2025, 09:45, ИА Амител
Сейчас удачное время, чтобы приобрести жилье, уверена Нонна Карпова, руководитель Студии недвижимости. Цены снижаются, а застройщики предлагают беспроцентную рассрочку на год. И это "удачное время" продлится не очень долго, так что нужно ловить момент. Об этом эксперт рассказала в "Переговорке" на amic.ru. Также поговорили о том, сколько сегодня в среднем стоит квадратный метр в Барнауле и почему в столице Алтайского края такое дорогое жилье. "Сама задаюсь этим вопросом с 1999 года", – смеется эксперт. И добавляет, что спрос на квартиры комфорт- и премиум-класса в Барнауле значительно выше, чем на эконом. Кроме того, Нонна Карпова рассказала, в какую недвижимость сегодня лучше всего инвестировать и насколько выгодны "модные" апартаменты.
Кто в "Переговорке"
Нонна Карпова, руководитель Студии недвижимости. 20 лет работает на рынке недвижимости. Родилась в г. Рубцовске. Окончила экономический факультет АлтГУ. Была стюардессой, затем перешла на работу в сферу недвижимости. В 1999 году устроилась в агентство недвижимости "Дом", где первое время трудилась агентом, затем заняла должность руководителя отдела, а после – заместителя директора. Выучилась на брокера в АлтГТУ. В 2006 году получила образование в США в сфере недвижимости. В 2015-м открыла собственную Студию. Представитель Национального объединения агентств недвижимости.
01:25 "Рынок должен обновляться". О том, почему турбулентность не всегда плохо.
02:05 "Не упал, но приостановился". По мнению эксперта, цены на квартиры будут еще снижаться, но не везде. Также говорим о покупательском спросе и о процентной ставке по ипотеке.
04:04 Какова сегодня средняя стоимость квадратного метра в Алтайском крае? В одном популярном районе Барнаула цены на "первичке" и "вторичке" практически равны, говорит Нонна Карпова.
05:04 Почему в Барнауле такие дорогие квартиры? "Задаюсь этим вопросом с 1999 года", – признается эксперт, но все-таки отвечает.
06:44 Кто покупает квартиры в Барнауле от 60 млн рублей? Парадокс: спрос на жилье класса комфорт-премиум в столице Алтайского края выше, чем на эконом.
07:39 Что за мода на апартаменты и насколько выгодно в них инвестировать?
10:25 "Пандемия приучила". Говорим о том, насколько популярны сегодня частные дома и об избирательности покупателей. Смотрят на инфраструктуру и на соседей, говорит эксперт.
12:21 "У покупателя очень хорошие возможности". Нонна Карпова уверена: покупать жилье сейчас – самое время.
13:26 Важные сведения. Как покупателю может помочь классификатор поселков и домов, который разработала команда Нонны Карповой?
15:54 В каких регионах сегодня жители Алтайского края покупают квартиры и почему в Сочи недорогое жилье?
17:52 "Сейчас выгодное время, оно не будет долгим". Нонна Карпова советует не откладывать покупку жилья и объясняет почему.
19:16 "Было. Есть. Будет. Копилка, которая всегда пригодится". В какую недвижимость сегодня инвестировать деньги и на что при этом обратить внимание: советы от Нонны Карповой.
Пусть грянет кризис, цены пойдут вниз - тогда и купим.
Гость (10:17:41 13-11-2025) Пусть грянет кризис, цены пойдут вниз - тогда и купим....
Вы предлагаете, чтобы всё было как по науке, а Ыкспертам так не надо. От них требуют говорить, что всё хорошо, предложение не успевает за спросом и наблюдается мааааленький такой ажиотаж, что цены будут и дальше расти, кто не успеет - тот опоздает... лохонуться, вляпаться, сильно переплатить или потерять свои деньги)))
Сейчас самое неблагодарное занятие-давать прогнозы. Сколько уже негатива писали про всякого рода экспертов. МНОГИЕ ЛЮДИ ВЕДЬ ВЕРЯТ КОММЕНТАТОРАМ! А вы и не задумываетесь, что можете просто навредить человеку . Сильно навредить!
не переживайте - они в принципе не задумываются. Лет 10 уже эти свидетели краха цен на недвижимость свои простыни пишут. Ни один застройщик никогда не продаст построенную квартиру дешевле, чем обойдется ему постройка новой. В крайнем случае - продаст банку. А у банков жира достаточно, чтобы стоимость не опускать. А брать потихоньку, но будут. Т.к. жить надо
Гость (10:17:41 13-11-2025) Пусть грянет кризис, цены пойдут вниз - тогда и купим....
Если что-то и нагрянет,никто ничего за бесценок продавать не будет!
Тем более у многих в России есть сбережения))) Так же и в Алтайском крае купят, поверьте)))
Старый как жизнь посыл.... Налетай, раскупай, потом подорожает...
И тут хопа - "Рынку жилья грозит стагнация из-за большого объема нераспроданных квартир" объем уже введенного, но нереализованного жилья в стране достиг 80,3 миллиона квадратных метров, что полностью исключает возможность дефицита.
Да-да, причём некоторые забывают добавить, что 80.3 миллиона квадратных метров ИЛИ в среднем по стране примерно 70% от введённого жилья!!! А ещё забывают добавить, что Застройщики сознательно задерживают ввод уже построенного жилья, чтобы ещё не ухудшить итак впечатляющие показатели нераспроданности.
Каждый раз когда выходит статья про недвижимость , то читаем - что имннно сейчас самое выгодное время для покупки.
Интересно, хоть кто-то из комментаторов послушал всё интервью?
Нонна права в том, что если есть нал, то брать сейчас выгодно. Можно успешно торговаться и снижать цену, т.к. покупателей не много.
А вот когда ставка ипотеки еще снизится, тогда покупательский спрос возрастет и цены полезут вверх.
Хватит постить брехунов всяких👆
«Сейчас удачное время, чтобы приобрести жилье, уверена Нонна Карпова, руководитель Студии недвижимости». Особенно вторичку у недееспособного😂
«Какова сегодня средняя стоимость квадратного метра в Алтайском крае?». Надо спросить «в мире»🤣🤣🤣
Лучше в Тюмени взять или в Новосибирске.Там хоть зарплата нормальная