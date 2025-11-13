Выгодное время. Эксперт рассказала, почему в Барнауле дорогое жилье и кто его покупает

В какую недвижимость сегодня лучше всего инвестировать, объяснила Нонна Карпова

13 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Сейчас удачное время, чтобы приобрести жилье, уверена Нонна Карпова, руководитель Студии недвижимости. Цены снижаются, а застройщики предлагают беспроцентную рассрочку на год. И это "удачное время" продлится не очень долго, так что нужно ловить момент. Об этом эксперт рассказала в "Переговорке" на amic.ru. Также поговорили о том, сколько сегодня в среднем стоит квадратный метр в Барнауле и почему в столице Алтайского края такое дорогое жилье. "Сама задаюсь этим вопросом с 1999 года", – смеется эксперт. И добавляет, что спрос на квартиры комфорт- и премиум-класса в Барнауле значительно выше, чем на эконом. Кроме того, Нонна Карпова рассказала, в какую недвижимость сегодня лучше всего инвестировать и насколько выгодны "модные" апартаменты.

Кто в "Переговорке"



Нонна Карпова, руководитель Студии недвижимости. 20 лет работает на рынке недвижимости. Родилась в г. Рубцовске. Окончила экономический факультет АлтГУ. Была стюардессой, затем перешла на работу в сферу недвижимости. В 1999 году устроилась в агентство недвижимости "Дом", где первое время трудилась агентом, затем заняла должность руководителя отдела, а после – заместителя директора. Выучилась на брокера в АлтГТУ. В 2006 году получила образование в США в сфере недвижимости. В 2015-м открыла собственную Студию. Представитель Национального объединения агентств недвижимости.

01:25 "Рынок должен обновляться". О том, почему турбулентность не всегда плохо.

02:05 "Не упал, но приостановился". По мнению эксперта, цены на квартиры будут еще снижаться, но не везде. Также говорим о покупательском спросе и о процентной ставке по ипотеке.

04:04 Какова сегодня средняя стоимость квадратного метра в Алтайском крае? В одном популярном районе Барнаула цены на "первичке" и "вторичке" практически равны, говорит Нонна Карпова.

05:04 Почему в Барнауле такие дорогие квартиры? "Задаюсь этим вопросом с 1999 года", – признается эксперт, но все-таки отвечает.

06:44 Кто покупает квартиры в Барнауле от 60 млн рублей? Парадокс: спрос на жилье класса комфорт-премиум в столице Алтайского края выше, чем на эконом.

07:39 Что за мода на апартаменты и насколько выгодно в них инвестировать?

10:25 "Пандемия приучила". Говорим о том, насколько популярны сегодня частные дома и об избирательности покупателей. Смотрят на инфраструктуру и на соседей, говорит эксперт.

12:21 "У покупателя очень хорошие возможности". Нонна Карпова уверена: покупать жилье сейчас – самое время.

13:26 Важные сведения. Как покупателю может помочь классификатор поселков и домов, который разработала команда Нонны Карповой?

15:54 В каких регионах сегодня жители Алтайского края покупают квартиры и почему в Сочи недорогое жилье?

17:52 "Сейчас выгодное время, оно не будет долгим". Нонна Карпова советует не откладывать покупку жилья и объясняет почему.

19:16 "Было. Есть. Будет. Копилка, которая всегда пригодится". В какую недвижимость сегодня инвестировать деньги и на что при этом обратить внимание: советы от Нонны Карповой.