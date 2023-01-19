Стало известно, как корь попала на Алтай и в каком состоянии находятся заражённые

По словам специалистов, пока речи об осложнениях у пациентов не идёт

19 января 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Заражённые корью жители Алтайского края переносят болезнь легко. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Она отметила, что осложнений у заражённых нет. Возраст заболевших – 21, 22, 24, 28 лет, все они приехали из Новосибирской области, где заболевать корью начали ещё в сентябре.

Больше всего в соседнем регионе заражаются представители цыганской национальности. Переладова объяснила это тем, что они "отказываются ставить прививки в силу религиозных убеждений".

В Алтайском крае круг контактных лиц с заражёнными корью составил более 400 человек. Последнюю вспышку кори в регионе фиксировали в 2015 году, тогда заразилось больше 100 жителей.

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