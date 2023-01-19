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Стало известно, как корь попала на Алтай и в каком состоянии находятся заражённые

По словам специалистов, пока речи об осложнениях у пациентов не идёт

19 января 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Заражённые корью жители Алтайского края переносят болезнь легко. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Она отметила, что осложнений у заражённых нет. Возраст заболевших – 21, 22, 24, 28 лет, все они приехали из Новосибирской области, где заболевать корью начали ещё в сентябре.

Больше всего в соседнем регионе заражаются представители цыганской национальности. Переладова объяснила это тем, что они "отказываются ставить прививки в силу религиозных убеждений".

В Алтайском крае круг контактных лиц с заражёнными корью составил более 400 человек. Последнюю вспышку кори в регионе фиксировали в 2015 году, тогда заразилось больше 100 жителей. 

Ранее amic.ru рассказал, нужно ли вакцинироваться взрослым, где это можно сделать и что за вакцину используют медики.

 

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Комментарии 7

  • Ну все. Ковид, прощай, здравствуй, корь.
    19 января, Гость   Ответить
  • что и требовалось доказать... плюнуть и растереть. хорош народ пугать, займитесь чем-нибудь полезным
    19 января, Гость   Ответить
  • плюнуть и растереть - плюйте. Можете коревую вечеринку устроить.
    19 января, Гость   Ответить
  • Прощай цыгане
    19 января, Гость   Ответить
  • Можете коревую вечеринку устроить.================= приходи, болезный мнительный человек, без подарка не уйдешь))))))))))))))))))
    19 января, Гость   Ответить
  • приходи, болезный мнительный человек, без подарка не уйдешь - спасибо, я уж как-нибудь по старинке - прививки там, гигиена, и прочая муть, которая "просветленным" не близка. А вы давайте, можете еще бешеную собачку на вечеринку пригласить. И потренировать иммунитет.
    19 января, Гость   Ответить
  • "отказываются ставить прививки в силу религиозных убеждений" --- Это как ? =) Т.е. воровать, мошенничать цыганам религия не запрещает, а вакцинироваться - низззя? Удобно устроились :-)
    19 января, Гость   Ответить
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