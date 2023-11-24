Житель Рубцовска попался полицейским с пакетом каннабиса
Возбуждено уголовное дело
24 ноября 2023, 17:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
36-летний житель Рубцовска попался полицейским с каннабисом, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, так как он ехал не пристегнутым. При проверке документов он занервничал и стал избегать общения. Горожанина доставили в отдел и при досмотре нашли у него бумажный пакет с веществом растительного происхождения.
"Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом", – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ.
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