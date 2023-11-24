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Житель Рубцовска попался полицейским с пакетом каннабиса

Возбуждено уголовное дело

24 ноября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

36-летний житель Рубцовска попался полицейским с каннабисом, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, так как он ехал не пристегнутым. При проверке документов он занервничал и стал избегать общения. Горожанина доставили в отдел и при досмотре нашли у него бумажный пакет с веществом растительного происхождения.

"Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 2

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Гость

18:15:10 24-11-2023

Что это за слово?

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Гость

18:56:07 24-11-2023

Гость (18:15:10 24-11-2023) Что это за слово? ... Цэ Еуропа

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