Жители Рубцовска голосуют за место для установки стелы "Город трудовой доблести"
Присвоение городу этого звания в сентябре поддержал президент Владимир Путин
16 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Голосование за выбор места, где установят стелу "Город трудовой доблести", проходит в Рубцовске, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" Рубцовску. Cтатус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. В них устанавливают стелу, символизирующую трудовые подвиги советского народа. Таким образом, Рубцовск – уже второй город Алтайского края, который получил это звание. Столица региона, Барнаул, удостоилась его еще в 2021-м.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что мэрия предлагает два варианта для размещения стелы: площадь имени Ленина и набережную Петрова. Однако окончательный выбор места размещения памятного знака – за местными жителями.
Выбрать один из вариантов или предложить свой можно на сайте администрации Рубцовска. Голосование продлится до 27 октября.
09:59:12 16-10-2023
На руинах тракторного было бы символично
10:37:59 16-10-2023
Вот зачем эти советские атрибуты? Сейчас это даже смешно
10:44:10 16-10-2023
Гость (10:37:59 16-10-2023) Вот зачем эти советские атрибуты? Сейчас это даже смешно... а совки никуда не уходили, просто временно шифровались, зато теперь опять подняли свои головы
14:47:30 16-10-2023
Гость (10:37:59 16-10-2023) Вот зачем эти советские атрибуты? Сейчас это даже смешно... Советской атрибутикой пытаются обмануть. Буржуазная демократия вообще нарядятся в любые одежды лишь бы у власти стоять. Имперцам - памятник Александру 3му, Фашистам - русский мир и цитаты Ильина. Советским - стелу трудовой славы. Любые наряды лишь не смотрели на базис. и кто на самом деле выгодоприобретатель системы. Уж точно не рабочий человек.