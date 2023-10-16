Жители Рубцовска голосуют за место для установки стелы "Город трудовой доблести"

Присвоение городу этого звания в сентябре поддержал президент Владимир Путин

16 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Рубцовск / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Голосование за выбор места, где установят стелу "Город трудовой доблести", проходит в Рубцовске, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" Рубцовску. Cтатус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. В них устанавливают стелу, символизирующую трудовые подвиги советского народа. Таким образом, Рубцовск – уже второй город Алтайского края, который получил это звание. Столица региона, Барнаул, удостоилась его еще в 2021-м.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что мэрия предлагает два варианта для размещения стелы: площадь имени Ленина и набережную Петрова. Однако окончательный выбор места размещения памятного знака – за местными жителями.

Выбрать один из вариантов или предложить свой можно на сайте администрации Рубцовска. Голосование продлится до 27 октября.