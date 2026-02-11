Жительнице Владивостока пришел счет за "коммуналку" на 47 тысяч рублей

Ситуация усугубляется давлением со стороны энергоснабжающей организации

Во Владивостоке горожане массово жалуются на скачок платежей за свет — за один месяц суммы в квитанциях выросли почти вдвое. Особенно остро проблему ощутили владельцы частных домов.

Жительница города Екатерина рассказала, что за январь ей выставили счет на 47 тысяч рублей. Для сравнения: в декабре сумма была почти в два раза меньше. По словам женщины, такой рост расходов стал для нее полной неожиданностью.

При этом, как утверждает Екатерина, ситуация усугубляется давлением со стороны энергоснабжающей организации.

«Мне постоянно звонят и требуют срочно оплатить счет, угрожая отключением электричества. Но никаких долгов у меня нет», — говорит она.

Не добившись внятных разъяснений, женщина обратилась за помощью сразу в несколько ведомств — Государственную жилищную инспекцию, ФАС, Роспотребнадзор и прокуратуру. Екатерина надеется, что проверка поможет разобраться в причинах резкого роста начислений и законности действий энергетиков.