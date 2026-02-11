Жительнице Владивостока пришел счет за "коммуналку" на 47 тысяч рублей
Ситуация усугубляется давлением со стороны энергоснабжающей организации
11 февраля 2026, 10:36, ИА Амител
Во Владивостоке горожане массово жалуются на скачок платежей за свет — за один месяц суммы в квитанциях выросли почти вдвое. Особенно остро проблему ощутили владельцы частных домов.
Жительница города Екатерина рассказала, что за январь ей выставили счет на 47 тысяч рублей. Для сравнения: в декабре сумма была почти в два раза меньше. По словам женщины, такой рост расходов стал для нее полной неожиданностью.
При этом, как утверждает Екатерина, ситуация усугубляется давлением со стороны энергоснабжающей организации.
«Мне постоянно звонят и требуют срочно оплатить счет, угрожая отключением электричества. Но никаких долгов у меня нет», — говорит она.
Не добившись внятных разъяснений, женщина обратилась за помощью сразу в несколько ведомств — Государственную жилищную инспекцию, ФАС, Роспотребнадзор и прокуратуру. Екатерина надеется, что проверка поможет разобраться в причинах резкого роста начислений и законности действий энергетиков.
10:50:54 11-02-2026
А квитанцию Екатерина покажет? А то может у нее там майнинг ферма в квартире
10:55:13 11-02-2026
Прикольно. Наверное они могут от балды вбросить сумму и бегай доказывай
10:58:05 11-02-2026
Посмотрел видео, хабалка какая-то, материться через слово, показала только сумму, сколько киловатт потребила не показала. Есть ощущение что пора в школе преподавать начисления за квартиру, хотя вроде умножать тариф на количество киловатт в школе учат. Судя по видео там и в декабре у нее 24 тысячи было. То есть она не просто светом и холодильником пользуется, а похоже отопление электрическое.
10:58:59 11-02-2026
Обнаглели уже в конец. Органы куда обратилась женщина будут месяца 2 тележиться. Надо сделать так, чтобы при ложных начисления, сумма которую признают неправомерной, начислялась абоненту на счет.
11:41:35 11-02-2026
гость (10:58:59 11-02-2026) Обнаглели уже в конец. Органы куда обратилась женщина будут ... А такой закон есть и уже давно, за неверное начисление штраф в 50%.