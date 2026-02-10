Россиянка получила счет за свет на 126 тысяч рублей
Сумма в 6,5 раза превысила обычный платеж за декабрь
10 февраля 2026, 23:00, ИА Амител
Жительница поселка Вишневка в Калининградской области получила необоснованно высокий счет за электроэнергию — 126 тысяч рублей за январь. Как сообщает "Shot проверка", в декабре при аналогичных условиях потребления она заплатила 19 тысяч рублей, что делает январский платеж аномальным.
По словам женщины, ее одноэтажный дачный дом площадью 170 квадратных метров не оборудован мощными потребителями вроде майнинговой фермы — в нем используется стандартная техника: холодильник, телевизор и обогреватель.
Компания "Янтарьэнергосбыт" пояснила, что за декабрь и январь показания счетчика женщины превысили 11 тысяч кВт/ч. Из-за высокого потребления плата была рассчитана по максимальному тарифу. В энергокомпании также отметили, что собственник имеет право подать документы для перерасчета по сезонному коэффициенту.
Женщина намерена оспорить счет в суде.
23:57:54 10-02-2026
Майнила.
09:01:18 11-02-2026
Счет за декабрь 19 тр? теплицу содержит?
10:59:20 11-02-2026
вполне обычная сумма за ОТОПЛЕНИЕ дома электричеством.
не везде есть газ.
либо выложить одномоментно под 100-150 тыр за котел + обвязку не все могут.
тут вопрос в счетоводах -энергетиках
12:49:48 11-02-2026
Ха, наша Горэлектросеть - монополист, может на несколько сотен тысяч выставить и прокуратура нарушений не находит....