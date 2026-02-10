Россиянка получила счет за свет на 126 тысяч рублей

Сумма в 6,5 раза превысила обычный платеж за декабрь

10 февраля 2026, 23:00, ИА Амител

Жительница поселка Вишневка в Калининградской области получила необоснованно высокий счет за электроэнергию — 126 тысяч рублей за январь. Как сообщает "Shot проверка", в декабре при аналогичных условиях потребления она заплатила 19 тысяч рублей, что делает январский платеж аномальным.

По словам женщины, ее одноэтажный дачный дом площадью 170 квадратных метров не оборудован мощными потребителями вроде майнинговой фермы — в нем используется стандартная техника: холодильник, телевизор и обогреватель.

Компания "Янтарьэнергосбыт" пояснила, что за декабрь и январь показания счетчика женщины превысили 11 тысяч кВт/ч. Из-за высокого потребления плата была рассчитана по максимальному тарифу. В энергокомпании также отметили, что собственник имеет право подать документы для перерасчета по сезонному коэффициенту.

Женщина намерена оспорить счет в суде.