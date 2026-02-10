НОВОСТИОбщество

Россиянка получила счет за свет на 126 тысяч рублей

Сумма в 6,5 раза превысила обычный платеж за декабрь

10 февраля 2026, 23:00, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru
Жительница поселка Вишневка в Калининградской области получила необоснованно высокий счет за электроэнергию — 126 тысяч рублей за январь. Как сообщает "Shot проверка", в декабре при аналогичных условиях потребления она заплатила 19 тысяч рублей, что делает январский платеж аномальным.

По словам женщины, ее одноэтажный дачный дом площадью 170 квадратных метров не оборудован мощными потребителями вроде майнинговой фермы — в нем используется стандартная техника: холодильник, телевизор и обогреватель.

Компания "Янтарьэнергосбыт" пояснила, что за декабрь и январь показания счетчика женщины превысили 11 тысяч кВт/ч. Из-за высокого потребления плата была рассчитана по максимальному тарифу. В энергокомпании также отметили, что собственник имеет право подать документы для перерасчета по сезонному коэффициенту.

Женщина намерена оспорить счет в суде. 

ЖКХ Россия

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

23:57:54 10-02-2026

Майнила.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:18 11-02-2026

Счет за декабрь 19 тр? теплицу содержит?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мнение

10:59:20 11-02-2026

вполне обычная сумма за ОТОПЛЕНИЕ дома электричеством.
не везде есть газ.
либо выложить одномоментно под 100-150 тыр за котел + обвязку не все могут.
тут вопрос в счетоводах -энергетиках

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:48 11-02-2026

Ха, наша Горэлектросеть - монополист, может на несколько сотен тысяч выставить и прокуратура нарушений не находит....

  -1 Нравится
Ответить
