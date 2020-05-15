Школьники прошлого изучали биологию по цветным картинкам в учебниках, школьники будущего увидят развитие каждой живой клеточки через голограммы. Заводчане прошлого обучались работе на станках непосредственно у станков, рабочие будущего — в очках виртуальной реальности. Новую волну технологического прогресса будут «катить» в том числе и сегодняшние воспитанники детского технопарка «Кванториум». Кто и как — смотрите в «Переговорке» на amic.ru.

Кто в «Переговорке»

Тамара Кузюра — заместитель директора «Кванториум.22» и два воспитанника — Роман Казаков и Светлана Матвеенко.

Роман — победитель международного фестиваля «ТехноСтрелка», а Светлана — финалист десятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Алтайского края — 2022.

«Кванториум.22» — детский технопарк Алтайского края. Работает с 2016 года. Это площадка дополнительного образования по научно-исследовательским и инженерным направлениям: биоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, IT-квантум, VR/AR квантум (виртуальная и дополненная реальность), квантум хай-тек.

Вошёл в сотню лучших организаций Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» по итогам 2021/2022 учебного года.

02:30 «Кванториум» — это как Дом пионеров в прошлом? Кто тут занимается? И чем? Рассказывает Тамара Кузюра.

04:16 Отдать ребёнка в «Кванториум» — это платно? Всё это высокотехнологичное оборудование, наверное, дорого стоит? Кому-то будет за деньги, а кому-то бесплатно.

04:26 Что сделать, чтобы стать квантирианцем? Экзамены придётся сдавать?

05:28 «На дронах тоже летают. И фотокружок у нас есть. Но большинство хочет создавать игры и мобильные приложения». Тамара Кузюра о моде на IT у детей и подростков.

06:11 Немного экскурсии по «Кванториуму». Здесь будут дроны, которые сделали воспитанники технопарка.

07:11 А вы знали, что в крае проходят соревнования по беспилотным летательным аппаратам?

07:38 Идём дальше. И видим настоящий (ну почти) самолёт. Модельный, конечно, но летает. А ещё роботы: один передвигается по воде и собирает мусор, второй поднимает тяжести.

08:39 «Они всё могут». О самых юных воспитанниках (сюда принимают с пяти лет).

09:20 А теперь поговорим со «звёздочками» кванториума — Романом Казаковым и Светланой Матвеенко. На минуточку, они будут представлять регион на всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы».

11:12 «Звёздочки» рассказывают, как они «докатились» до такой жизни. Жизни молодых конструктов виртуальной дополненной реальности. Так, стойте. А что такое эта дополненная реальность?

12:46 «Человек надевает шлем виртуальной реальности и видит, как собирается электрическая цепь. Потом свет в комнате гаснет, надо его вернуть, восстановив эту цепь». Вот так это работает.

15:40 А ещё они сделали виртуальный макет Демидовской площади времён XIX века. Его сердце — Демидовский столп можно обойти со всех сторон. В планах сделать перчатки, чтобы ещё и пощупать его.

18:00 «Если позовут — поедем». Ребята честно отвечают на вопрос об утечке мозгов.

18:59 Звучит всё это интересно, но как это можно использовать в реальной жизни?

19:40 «В 3D вам палец не отрубит». О том, как кванторианцы делали приложение для завода по обучению работе на станках.

21:35 «Открываешь учебник по биологии, наводишь камеру смартфона на картинку клетки и видишь её в 3D, где можно хорошо рассмотреть, покрутить». В чём будущее виртуальной реальности?