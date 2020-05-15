Найти удивительное можно совсем рядом. Для этого не обязательно мотаться по разным частям света, говорит известный алтайский фотограф Евгений Борисов, который объехал десятки стран в поисках красивых кадров. Такое простое открытие помог ему сделать молодой фотограф Роман Алдергот. Он снимает природу и животных в Косихинском районе и борется за сохранение этого уникального уголка природы. В «Переговорке» на amic.ru поговорили о том, почему из алтайских лесов улетают совы, как и где прячутся фотографы во время съёмок диких животных и где увидеть миниатюрного слона.

Кто в «Переговорке»



Бизнесмен Евгений Борисов увлёкся фотографией в 2013 году. За это время он побывал в десятках стран мира и привёз из поездок тысячи красивых снимков. В 2021 году Борисов вышел в финал конкурса фотографий Русского географического общества со снимком «Улыбка кита».



Роман Алдергот — фотограф-натуралист. В 2019 году стал фотографом года по версии международного фотоконкурса «Живая природа Алтая». В том же году снимок Романа попал на фотовыставку «Дикая природа России» и экспонировался в Москве. Готовит фотокнигу «Природа Косихинского района» и фильм на эту же тему.

02:03 О проблемах, которые вызывают в Алтайском крае рубки леса, в том числе и законные.

03:40 Фотограф Евгений Борисов рассказывает о своём фотопутешествии в Шри-Ланку в период волнений и о том, как там относятся к русским. А ещё о том, чем его удивил молодой фотограф Роман. «Пока я мотаюсь в поисках контента по разным частям света, Роман Алдергот в Алтайском крае, в Косихинском районе, снимает удивительные вещи», — говорит Борисов.

07:10 Роман рассказывает, как увлечение фотографией привело к природоохранной деятельности. И о своей мечте сделать в Косихинском районе заказник.

08:22 Две истории о совах: одна красивая со счастливым концом, которую фотографы наблюдали в течение двух с половиной месяцев. И одна печальная. А мы проиллюстрировали эти истории фотографиями.

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10:12 О том, защищает ли закон животных во время вырубки леса. В законе прописаны ограничения, но никто их не соблюдает, вздыхает Роман.

11:23 Как и где прячутся фотографы во время съёмок диких животных. Иногда приходится заранее строить укрытие, а потом сидеть в засаде несколько часов. А чтобы снять токование тетеревов, надо приезжать за полтора часа до рассвета.

13:00 История о том, как и почему сова напала на фотографа.

14:02 Каких животных чаще всего снимает Роман и почему не фотографирует медведей.

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15:17 Почему Косихинский район — уникальный. И зачем сюда на следующий год собирается вернуться Евгений Борисов.

16:44 Роман рассказывает о фотоальбоме, который собирается выпустить.

17:06 «Тут все животные в миниатюре — маленькие слоны, маленькие малазийские медведи». Евгений Борисов говорит об острове Борнео, куда он собирается поехать уже в октябре.

18:04 О том, где можно увидеть работы Романа.