За последние сутки выздоровевших в Алтайском крае оказалось больше, чем зараженных. COVID-19 добрался до еще одного туристического района Горного, а вузы могут остаться на "дистанте" еще и осенью. Что вы могли пропустить из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 2255 инфицированных, среди них есть 220 детей.
За минувшие сутки выявили:
- в Барнауле — 46 заболевших,
- в Рубцовском, Кулундинском, Благовещенском, Калманском районах – по 2,
- в Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске — по 1.
А вот выздоровели за последние 24 часа еще 80 человек. Это значит, что число вылечившихся за минувшие сутки превысило число зараженных. Такого в регионе не было давно.
Из больниц уже выписали 994 пациента, остальные все еще проходят лечение: амбулаторно или в госпитале. В тяжелом состоянии находятся 52 человека.
По данным оперштаба на 6 июня, под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3308 человек. На коронавирусную инфекцию обследовали более 119 тыс. человек.
В Алтайском крае скончалась женщина, у которой ранее выявили COVID-19. Как пояснили в оперштабе, пациентка была инфицирована вирусом, однако смерть произошла по другой причине. По какой именно, не сообщается.
Таким образом, на 6 июня в регионе скончались 26 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. COVID-19 стал причиной смерти в 15 случаях, в девяти – иные болезни, два случая находятся на экспертизе.
Впервые коронавирус диагностировали у жителям Чемальского района Республики Алтай — одного из самых популярных территорий отдыха у туристов.
Зараженный работает на строящемся туробъекте. Положительный результат на COVID-19 подтвердили на 10-й день меднаблюдения.
Всего за последние сутки в республике выявили девять новых случаев COVID-19: у жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ, двух жителей Онгудайского района и пяти жителей Кош-Агачского района. Пять из девяти новых случаев выявили по контакту с ранее заболевшим.
В Республике Алтай лабораторно подтверждено 172 случая заболевания.
Российским вузам нужно готовиться к продолжению дистанционного обучения. Так считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы не знаем с вами, уважаемые коллеги, что нас ждет осенью. Конечно, мы ко всему готовимся. Конечно, с учетом опыта, приобретенного весной, мы хотим более достойно пройти период осенне-зимний", – сказала Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров.
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Об ограничениях и возможностях
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020
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