Сколько заболевших в Алтайском крае?

63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 2255 инфицированных, среди них есть 220 детей.

За минувшие сутки выявили:

в Барнауле — 46 заболевших,

в Рубцовском, Кулундинском, Благовещенском, Калманском районах – по 2,

в Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске — по 1.

А вот выздоровели за последние 24 часа еще 80 человек. Это значит, что число вылечившихся за минувшие сутки превысило число зараженных. Такого в регионе не было давно.

Из больниц уже выписали 994 пациента, остальные все еще проходят лечение: амбулаторно или в госпитале. В тяжелом состоянии находятся 52 человека.

По данным оперштаба на 6 июня, под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3308 человек. На коронавирусную инфекцию обследовали более 119 тыс. человек.