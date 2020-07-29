Количество заболевших в Алтайском крае резко снижается, однако число скончавшихся в регионе перевалило за 200 человек. Фитнес-центры готовятся открыться в начале августа. А врачи следят за самочувствием больных с помощью сайта и телефона. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
107 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 8893 инфицированных, среди них 841 ребенок в возрасте до 17 лет.
Большая часть заболевших – из Барнаула: 38 человек за сутки. Еще 18 случаев выявили в Тальменском районе, 12 – в Рубцовске. Остальные (39) выявлены среди жителей 19 городов и районов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки от COVID-19 вылечились 160 человек. Всего за период пандемии из больниц выписали 6933 пациента.
Лечение проходят 1756 человек. Из них в инфекционных госпиталях лежит 988 пациентов, дома лечатся 768 человек. В тяжелом состоянии находятся 110 пациентов, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за последние сутки. Двое из них скончались от COVID-19, еще трое – из-за иных причин.
Таким образом, количество летальных случаев в Алтайском крае достигло 204. Из них от "короны" умерли 84 человека, по иным причинам – 117 человек. На экспертизе находятся три летальных случая.
Фитнес-центры в Алтайском крае могут заработать после 8 августа. Но все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе, сообщил министр спорта Алексей Перфильев.
По его словам, сейчас ведомство прорабатывает вопрос, как организовать занятия спортом в помещениях с необходимыми мерами и загрузкой 25%.
"Как только появится возможность – она будет использована. Новые реалии, новые форматы. Придет время, когда мы вернемся к прежним условиям. На данный момент мы находимся на первом этапе снятия ограничений. Для членов сборных и мастеров спорта сделали исключение, и они уже приступили к тренировкам. Для нас рабочая дата открытия фитнес-центров – после Дня физкультурника", – отметил Алексей Перфильев.
Врачи в Алтайском крае освоили новые информационные технологии для борьбы с коронавирусом. Теперь следить за самочувствием больных медики могут с помощью телефона и специального сайта.
"Амбулаторным ведением больных с коронавирусом занимаются врачи на базе Краевого центра медицинской профилактики. Сейчас в нем задействовано 25 специалистов, которые в работе применяют технологию "врач – пациент". Они сопровождают пациентов с легкой формой коронавируса с помощью всего двух инструментов – телефона и сайта online-visit.ru", – рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.
Раз в сутки врач звонит пациентам и спрашивает об их самочувствии. После разговора медик либо корректирует лечение, либо вызывает скорую помощь. Если до больного не удалось дозвониться – эту информацию передают в МВД.
В Барнауле продолжают дезинфицировать подъезды и детские площадки.
28 июля работы провели в домах по Павловскому тракту, 78, улице Малахова, 99 и 111.
В поселке Новосиликатном обработаны подъезды и детские площадки по улице Новосибирской, 18а, Суворова, 2. А также в некоторых домах по улицам 50 лет СССР, Балтийская, Георгиева, Взлетная и другим.
В Центральном районе с 21 по 28 июля продезинфицировано свыше 1500 подъездов в 596 домах, а общая площадь обработки за неделю составила почти 300 тысяч квадратных метров. В Октябрьском районе с 6 по 27 июля обработано более 1400 подъездов в 540 многоэтажках.
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