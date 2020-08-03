Власти Алтайского края подумывают о переходе на второй этап снятия ограничений. Почти 600 алтайских медработников заболели коронавирусом, а вторая волна ковида может совпасть с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 9433 заболевших, среди них 892 ребенка в возрасте до 17 лет.
За последние сутки в Барнауле зарегистрировали 54 зараженных, в Шелаболихинском районе – 12, в Бийске – 8. Остальных (33) выявили среди жителей 16 городов и районов Алтайского края.
Выздоровевшие: за минувшие сутки вылечились 13 пациентов, за весь период пандемии – 7361.
На лечении находятся 1939 человек, 108 из них – в тяжелом состоянии.
Скончались еще два пациента с COVID-19 (а за весь период пандемии в регионе умерло 224 человека, из них только 89 – от коронавируса).
На этой неделе власти Алтайского края рассмотрят вопрос о переходе на второй этап снятия ковидных ограничений. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Это значит, что в крае разрешат работать магазинам с торговой площадью до 800 кв. метров, а также образовательным организациям.
Пока регион (уже с июня) находится на первом этапе снятия ограничений. Перейти ко второму мешал рост заболеваемости, который произошел в начале июля.
При этом в Роспотребнадзоре не исключают, что осенью произойдет вторая волна COVID-19, которая наложится на подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Из общего числа зараженных коронавирусом в Алтайском крае 40% – работающие люди. Чаще всего случаи COVID-19 в регионе выявляют среди сотрудников медучреждений. За весь период пандемии в крае заболели 580 медработников из 84 медорганизаций.
Также среди инфицированных 4,5% – работники образования, 6,3% – сферы услуг (парикмахерские, ателье и т.д.), 5,8% – промышленных предприятий. 36 случаев заражения было зарегистрировано среди сотрудников транспортных компаний, в том числе у одного кондуктора, рассказала Ульяна Калинина.
С 1 сентября в Алтайском крае дети приступят к занятиям в традиционном формате. Но всем школам придется соблюдать санитарные правила, которые разработал Роспотребнадзор.
К примеру, в организациях за каждым классом закрепят свой кабинет, где будут проходить все уроки. Расписание составят таким образом, чтобы минимизировать контакты между классами. Во всех туалетах установят антисептики для рук, на входе будут измерять температуру. В школах будут проводить ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств. Все это необходимо для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.
В Барнауле в очередной раз проверили, как горожане соблюдают масочный режим в магазинах и заведениях общепита.
Так, в Железнодорожном районе города в период с 31 июля по 2 августа проверили 103 предприятия на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском и на улице Молодежной. В 13 из них выявили нарушения. Все недочеты устранили на месте.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 3 августа:
Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Что известно о происшествии?
В Барнауле на полтора месяца перекроют один из самых оживленных перекрестков
Почти 16 тысяч барнаульцев временно остались без горячей воды
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии