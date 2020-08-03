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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 127

, ИА "Амител"
Главное за 3 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края подумывают о переходе на второй этап снятия ограничений. Почти 600 алтайских медработников заболели коронавирусом, а вторая волна ковида может совпасть с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 3 августа?

107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 9433 заболевших, среди них 892 ребенка в возрасте до 17 лет.

За последние сутки в Барнауле зарегистрировали 54 зараженных, в Шелаболихинском районе – 12, в Бийске – 8. Остальных (33) выявили среди жителей 16 городов и районов Алтайского края.

Выздоровевшие: за минувшие сутки вылечились 13 пациентов, за весь период пандемии – 7361.

На лечении находятся 1939 человек, 108 из них – в тяжелом состоянии.

Скончались еще два пациента с COVID-19 (а за весь период пандемии в регионе умерло 224 человека, из них только 89 – от коронавируса).

2
Второй этап – не за горами

На этой неделе власти Алтайского края рассмотрят вопрос о переходе на второй этап снятия ковидных ограничений. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Это значит, что в крае разрешат работать магазинам с торговой площадью до 800 кв. метров, а также образовательным организациям.

Пока регион (уже с июня) находится на первом этапе снятия ограничений. Перейти ко второму мешал рост заболеваемости, который произошел в начале июля. 

При этом в Роспотребнадзоре не исключают, что осенью произойдет вторая волна COVID-19, которая наложится на подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

3
"Болеющие" профессии

Из общего числа зараженных коронавирусом в Алтайском крае 40% – работающие люди. Чаще всего случаи COVID-19 в регионе выявляют среди сотрудников медучреждений. За весь период пандемии в крае заболели 580 медработников из 84 медорганизаций.

Также среди инфицированных 4,5% – работники образования, 6,3% – сферы услуг (парикмахерские, ателье и т.д.), 5,8% – промышленных предприятий. 36 случаев заражения было зарегистрировано среди сотрудников транспортных компаний, в том числе у одного кондуктора, рассказала Ульяна Калинина. 

4
Санитарные правила для школ

С 1 сентября в Алтайском крае дети приступят к занятиям в традиционном формате. Но всем школам придется соблюдать санитарные правила, которые разработал Роспотребнадзор.

К примеру, в организациях за каждым классом закрепят свой кабинет, где будут проходить все уроки. Расписание составят таким образом, чтобы минимизировать контакты между классами. Во всех туалетах установят антисептики для рук, на входе будут измерять температуру. В школах будут проводить ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств. Все это необходимо для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

5
А маски где?

В Барнауле в очередной раз проверили, как горожане соблюдают масочный режим в магазинах и заведениях общепита.

Так, в Железнодорожном районе города в период с 31 июля по 2 августа проверили 103 предприятия на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском и на улице Молодежной. В 13 из них выявили нарушения. Все недочеты устранили на месте.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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