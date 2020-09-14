В Алтайском крае выявили 60 новых случаев коронавируса. Два человека, зараженных COVID-19, скончались. Врач объяснил, почему в некоторых регионах России заболеваемость COVID-19 вновь начала расти. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. 30 из них зафиксированы в Барнауле, 7 — в Бийске, 4 — в Новоалтайске. Остальные 19 заболевших — жители 14 городов и районов Алтайского края.
Теперь в регионе 12588 инфицированных, в том числе 992 ребенка. Тяжелобольных в Алтайском крае 151 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 51 человек.
За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще два пациента, которым ранее поставили диагноз COVID-19. В региональном оперштабе рассказали, что один человек скончался непосредственно от коронавируса. Вторая смерть — по иным причинам.
В Республике Алтай за последние сутки зафиксировали 21 новый случай заболевания COVID-19.
Диагноз подтвердился у восьми жителей города Горно-Алтайска, у пяти жителей Онгудайского района, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Турочакского района, у одной жительницы Кош-Агачского района, у одного жителя Улаганского района, у одного жителя Чемальского района и у одного жителя Шебалинского района.
Всего в регионе 2584 заболевших.
За последние сутки в России выявили 5509 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве (+696 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+199) и Московской области (+163).
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 33-ю строчку среди всех регионов РФ. К примеру, 6 сентября, регион был на 26 строчке.
307 930 человек в мире заразились COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель по приросту заболевших коронавирусом с самого начала пандемии.
Предыдущий антирекорд зарегистрировали неделю назад – тогда было 306 857 инфицированных.
За все время пандемии в мире выявили 28,8 млн случаев коронавируса и 922 тысячи смертей. В тройке лидеров по числу заболевших находятся США (6,5 млн), Индия (4,7 млн) и Бразилия (4,3 млн). Россия располагается на четвертом месте – 1 млн заболевших.
В некоторых регионах России зафиксирован небольшой рост заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко связывает это с тем, что многие россияне возвращаются из отпусков.
"Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов", – сказал министр в эфире телеканала "Россия 1".
В октябре и в ноябре в Европе увеличится показатель смертности от коронавируса. Такие прогнозы делает Всемирная организация здравоохранения.
"Будет сложнее. В октябре, в ноябре ожидается рост смертности", – "Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", приводит слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге AFP в своем Twitter-аккаунте.
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