Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 14 сентября?

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. 30 из них зафиксированы в Барнауле, 7 — в Бийске, 4 — в Новоалтайске. Остальные 19 заболевших — жители 14 городов и районов Алтайского края.

Теперь в регионе 12588 инфицированных, в том числе 992 ребенка. Тяжелобольных в Алтайском крае 151 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 51 человек.