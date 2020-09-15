Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 15 сентября?

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 63 новых случаев заражения COVID-19. 36 из них зафиксированы в Барнауле, 6 — в Бийске, 3 — в Новоалтайске. Остальные 18 заболевших — жители 15 городов и районов региона.

Теперь в Алтайском крае 12651 заболевших, в том числе 993 ребенка. Тяжелобольных в регионе — 137 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.