В Алтайском крае выявили 63 новых случаев коронавируса. В бийской больнице произошла вспышка COVID-19. А в Барнауле из-за пандемии стало умирать больше людей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 63 новых случаев заражения COVID-19. 36 из них зафиксированы в Барнауле, 6 — в Бийске, 3 — в Новоалтайске. Остальные 18 заболевших — жители 15 городов и районов региона.
Теперь в Алтайском крае 12651 заболевших, в том числе 993 ребенка. Тяжелобольных в регионе — 137 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.
За минувшие сутки в Алтайском крае скончались четыре человека, которым ранее поставили диагноз COVID-19. В региональном оперштабе сообщили, что трое из них скончались непосредственно от коронавируса. Еще один — по иным причинам.
Вспышка коронавируса произошла в городской больнице №2 в Бийске. Заразились 29 сотрудников медучреждения. Ее закрыли на карантин.
"Подписан приказ, в связи с выявлением случаев заболевания временно приостановлен прием в стационарное отделение. В результате проведенных противоэпидемиологических мероприятий выявлено 29 случаев заболевания среди сотрудников больницы. Весь персонал протестирован", – уточнили в ведомстве.
Известно также о случаях заболевания среди пациентов стационара. Их перевели в ковидный госпиталь, который работает на базе этой же больницы.
За время пандемии коронавируса в Барнауле почти в два раза выросла естественная убыль населения.
В период с января по июль 2020 года показатель смертности на тысячу жителей в Барнауле составил 11,7. Естественная убыль населения в городе составила 1025 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 582 человека.
Показатель рождаемости в краевой столице составил 9,2. В январе-июле 2020 года родилось на 1087 человек меньше, чем годом ранее.
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев коронавируса. Для сравнения: вчера, 14 сентября, в регионе выявили 21 новый случай.
Общее число заболевших выросло до 2640 человек. Диагноз подтвердился у 35 жителей Кош-Агачского района, у 10 жителей города Горно-Алтайска, у шести жителей Турочакского района, у трех жителей Майминского района, у одного жителя Онгудайского района и у жителя другого региона, прибывшего в Онгудайский район.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
Что еще почитать и посмотреть 15 сентября:
- "Стрижи" и салют над Обью. Весь юбилей Барнаула в инфографике.
- "Город. Слушай!". Новый сезон аудиогида по Барнаулу. Скоро на amic.ru.
- Свет алтайского искусства. В Барнауле простились с профессором Тамарой Степанской.
- Новый год 2021. Сколько дней будем отдыхать на зимних каникулах?
- Историк рассказал о нежелании властей сохранить историческое здание в Барнауле.
Комментарии