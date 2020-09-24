У нескольких депутатов АКЗС выявили коронавирус. В Алтайском крае поставили первую прививку от COVID-19, а местный священник сообщил, что будет молиться за всех зараженных. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 42 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 298 инфицированных, среди них 1014 детей.
Коронавирусом переболели уже 11 834 жителя региона. За последние сутки из больниц выписали еще 33 выздоровевших. На лечении находятся 1012 пациентов. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 155 человек, 75 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За период пандемии в Алтайском крае скончалось 452 человека, за прошедшие сутки – 8 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 183 человек.
Положительные результаты на COVID-19 выявили у нескольких депутатов АКЗС. По неофициальной информации – у двоих. При этом в Парламентском центре сообщили, что у председателя Заксобрания Александра Романенко тест отрицательный.
Нескольких сотрудников аппарата АКЗС, которые контактировали с инфицированными депутатами, перевели на удаленный формат работы. При этом сентябрьскую сессию перенесли. Ориентировочно, она пройдет 1 октября в дистанционном формате.
Известный алтайский священник Александр Микушин рассказал, что будет молиться о выздоровлении губернатора Алтайского края и других заболевших коронавирусом.
"Дай Бог здоровья Виктору Петровичу. Выздоравливайте, Виктор Петрович. Пойду завтра в храм, и послужу молебен о здравии нашего губернатора. Конечно же, помолюсь и о всех страждущих от этого губительного поветрия. Господи, помилуй нас. Спаси и сохрани", – написал Микушин на своей странице в Instagram.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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О профилактике:
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