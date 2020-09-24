Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 24 сентября?

81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 42 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 298 инфицированных, среди них 1014 детей.

Коронавирусом переболели уже 11 834 жителя региона. За последние сутки из больниц выписали еще 33 выздоровевших. На лечении находятся 1012 пациентов. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 155 человек, 75 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За период пандемии в Алтайском крае скончалось 452 человека, за прошедшие сутки – 8 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 183 человек.