Четверг, 24 Сентябрь, 08:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,35
€ 89,25
9°


1122241 +6431
Обь
121см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Назад в 90-е. Как барнаульский общепит возвращается в ларьки, киоски и "фургоны"

, ИА "Амител"
Пандемия коронавируса заставила барнаульский общепит пересмотреть принципы работы
Фудтрак / livejournal.com

Фудтрак / livejournal.com

Пережив режим самоизоляции и опасаясь новой волны коронавируса, барнаульские сети общественного питания "ударились" в поиск новых, антикризисных, форматов работы. При этом оказалось, что новое – это хорошо забытое старое. Многие заведения сейчас открывают стрит-фуды – небольшие киоски и павильоны, где еду готовят на скорую руку, а блюда продают только на вынос. И пусть такой формат напоминает популярные в 90-е ларьки с чебуреками, беляшами и пирожками, зато он позволяет компаниям выживать вопреки всем возможным "ковидным" ограничениям, отмечают предприниматели. Amic.ru разбирался, как пандемия заставила вспомнить и осовременить старые форматы и почему им предрекают долгосрочный успех.

Хорошо забытое старое

В день города многие барнаульцы в Центральном парке фотографировали и разглядывали необычный фудтрак (фургончик), где продавали шаурму. Его поставила барнаульская сеть "Грильница". Руководитель компании Дмитрий Иванов рассказал amic.ru, что запуск фудтрака они подготовили очень быстро и специально ко Дню города. Новый формат себя оправдал, и в сети собираются его использовать шире.

"Пандемия перепутала весь трафик. Там, где раньше было много людей, теперь может быть пусто. Фудтраки же можно в короткие сроки поставить в одной части города, а затем поменять локацию. С ними можно заходить и в другие города. Такой формат интересен: еда готовится быстро, ассортимент – минимален. Да, это один из антикризисных вариантов работы", – отмечает Дмитрий Иванов.

Один такой фудтрак компания поставит рядом с павильоном "Грильницы" на ул. Балтийская, 55б. Объект закроют на реконструкцию и до зимы "фургон" будет его заменять.

Также в "Грильнице" думают об открытии небольших павильонов по продаже шаурмы и другой "быстрой" еды. Интересно, что именно с этого формата компания зашла на рынок в 2011 году, но затем выросла до кафе и отказалась от него.

"Наш формат – фаст-фудная еда – подходит не только для больших помещений, мы можем рассматривать маленькие павильоны. Кстати, в Красноярске четвёртый ресторан как раз будет стрит-фуд – небольшой киоск в студенческом районе. Мы думаем над открытием подобных помещений и в Барнауле. Собственные примеры уже есть, почему бы ими не пользоваться? Стрит-фуды и фудтраки позволяют открываться везде, не только в центре города: в рабочих районах, около заводов. Хотя, конечно, в основном мы все-таки делаем упор на места, где можно посидеть", – говорит Дмитрий Иванов.

Формат стрит-фуда в Барнауле использует уже и сеть "Сковородовна". В начале сентября компания открыла небольшой павильон рядом с ЦУМом. И это не привычная всем нам кафешка, а всего лишь точка по приготовлению и продаже блинов. В компании рассказывают, что к этому формату шли давно. Задумали его еще до пандемии, но не могли найти подходящее место. Сейчас же в сети уверены: решившись на стрит-фуд, сделали правильный выбор.

"Конечно, этот формат в условиях ограничений более жизнеспособен: это отдельно стоящее помещение, и оно дает больше возможностей для работы. Часть наших точек, у которых есть самостоятельные входы, еще с марта предлагали еду на вынос. Принимать гостей мы начали не так давно. С фуд-кортами (зона питания в торгово-развлекательных центрах – прим.ред.) все было сложнее, они заработали только на прошлой неделе", – отмечает Елена Прусакова, управляющая сети "Сковородовна".

Вместо ресторана супермаркет

Новые концепции работы "примеряет"и ресторанный бизнес. В Новосибирске гриль-бар "Шашлыкофф" переделали под магазин-кулинарию. Убрали все посадочные места и установили витрины-холодильники с уже готовыми упакованными блюдами. В Барнауле сеть "Шашлыкофф" к такому формату тоже присматриваются, но внедрять пока не решились. 

"Мы решили, что пока не будем перепрофилироваться в супермаркет еды, потому что свою выгоду в этом еще не просчитали. В Новосибирске супермаркет находится на проспекте Красном, это самый центр города, первый этаж, проходная зона. У нас в Барнауле гриль-бары не везде находятся в шаговой доступности, поэтому нам это было неинтересно", – говорит управляющая сетью "Шашлыкофф" в Барнауле Юлия Румянцева.

По ее словам, в Барнауле во время пандемии все заведения сети переориентировались на доставку, а также внедрили новые блюда в меню – пиццу и роллы. И этот опыт оказался успешным.

"Пиццу мы оставим в меню гриль-бара, а вот роллы, наверное, нет. Интересно, что формат доставки популярен даже сейчас. Возможно, это происходит из-за того, что люди, вышедшие на работу, привыкли заказывать еду в офис. Кафе, столовые, рестораны были закрыты, обеды либо брали с собой, либо заказывали. Такой режим людей устроил и они не хотят от него отказываться", – считает Юлия.

"Непотопляемый формат"

Ларьки, павильоны, киоски, где готовили и продавали еду, для Барнаула явление не новое. В конце 90-х-начале 2000-х годов они были по всему городу. Однако в 2014 году на тот момент мэр Барнаула Игорь Савинцев распорядился убрать объекты, "портящие облик Барнаула". Еще одна важная причина, по которой с 2014 года стали закрывать точки с фаст-фудом – массовое несоблюдение санитарно-гигиенических требований.

"Некоторые киоски с фаст-фудами действительно портили облик города. У них были немытые стекла, грязные решетки, этакие "избушки" с одним окном. Но главная претензия – нарушение всех санитарных норм. И бизнес тогда просто не понимал, что недопустимо устанавливать туалетное ведро рядом с местом приготовления еды", – говорит директор департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты Юлия Пономарева.

При этом она уверена, что фудтраки – это не шаг назад, а ответ на требования времени. 

"Мое мнение таково: если фудтраки и стрит-фуды будут организованы с соблюдением всех санитарных требований, будут вписываться в ландшафт, стилистику района города – почему бы и нет. Жизнь не стоит на месте, люди постоянно бегут, нужно что-то быстрее. В разгар пандемии я была в Бердске и попала в ситуацию, что мне негде было пообедать. Было все закрыто. Пришлось ехать на другую часть города, где работал "Макдональдс", – вспоминает Пономарева. 

Еда на вынос и небольшие стрит-фуды – форматы успешные, уверен руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Особенно — в существующих условиях. По его мнению, скоро небольшие точки продаже "быстрых" блюд будут практически у каждой сети. 

"Это непотопляемый формат. Сейчас осень и снова подъем заболеваемости.  Фаст-фуд перестраивается. Раньше это было полноценное кафе, сейчас к ним добавляются точки выдачи. Там готовят что-то быстрое: пиццу, бургеры, хот-доги. Нет никакого скопления, лишних контактов", – говорит эксперт.

Он напоминает: в первую волну коронавируса выжили те, кто сумел перестроиться в режиме ограничений: организовали доставку продукции, еду на вынос. Сейчас ситуация остается подвешенной. А потому уход сетей в более мелкие форматы — не разовое явление, а тенденция, которая закрепится на рынке на ближайшие несколько лет.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.09.2020 08:23
Гость

Скоро и русский язык забудут... Попугаи, блин...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
08:53
США не признали Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии 0
08:41
"Динамо-Барнаул" не может получить миллионы за трансфер Соболева 0
08:27
65 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:15
Скидка больше, квартира – уютнее: Kerama Marazzi объявляет распродажу 0
08:03
Назад в 90-е. Как барнаульский общепит возвращается в ларьки, киоски и "фургоны" 1
07:47
Барнаулец едва не лишился квартиры из-за долгов по алиментам 4
07:32
"Мой любимый учитель". Конкурс от amic.ru, посвященный самым лучшим педагогам 0
07:18
Священник пообещал послужить молебен о здравии Виктора Томенко 7
07:03
Путин рассказал, на сколько проиндексируют пенсии в 2021 году 6
06:48
Обновленные дорожки и выкорчеванные пни. Как меняется парк "Изумрудный" в Барнауле 1
06:32
Настя Каменских показала фото топлес и призвала любить себя 4
06:18
Варили пиво и травили байки. Что за праздник Федорины вечерки и как его отмечают 0
06:01
Сильные дожди, снег и штормовой ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 сентября 3
23:34
Такой день. Похороны жертв ДТП в Барнауле и штраф экс-замминистру за взятку 0
23:06
Десятки жителей Алтая рискуют свободой, чтобы уехать из России 5
22:33
Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик 2
22:10
Магнитная буря в сентябре начнется на два дня позже, чем ожидали 1
21:38
Алтайский охотник подстрелил краснокнижную птицу и бросил умирать 0
21:03
Олег Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом" 0
20:38
В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких 7
20:08
Два человека погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае 0
19:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 178 0
19:03
Госдума одобрила повышение акциза на сигареты 2
18:36
24 сентября начнется отопительный сезон в двух городах Алтайского края 0
18:11
Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 26 сентября 0
17:50
Ученые назвали главное условие передачи коронавируса 0
17:38
В Барнауле выставили на торги участок под скандально известным офисным центром "Ника" 4
17:27
Рядовой Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев 21
17:15
Глава алтайского Минкульта рассказала, когда достроят театр кукол в Барнауле 1
17:03
Солнечный и опасный. Барнаульцам помогут держать уровень витамина D под контролем 3
16:51
Стало известно, кому первому поставят прививку от коронавируса в Алтайском крае 14
16:40
Россиянин продает квартиру в пятиэтажке за один рубль 3
16:26
Тарифы для семьи и бизнеса. "Ростелеком" запустил мобильную связь в Республике Алтай 0
16:13
В крови водителя, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, нашли почти 1 промилле алкоголя 14
16:02
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии 36
15:53
Мария Захарова написала текст песни для Любови Успенской 3
15:41
Аттракционы с опасными для жизни дефектами нашли в Яровом 0
15:28
Снег и сильнейший ветер. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 8
15:15
Искусство цветного камня. В АлтГТУ будут готовить мастеров по флорентийской мозаике 0
15:04
Почти 6,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
14:55
Из-за коронавируса алтайские театры и концертные залы недополучили около 45 млн рублей 0
14:42
Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 101
14:30
"Собаки лают, конвой спокоен". Как награждали кинологов УФСИН 3
14:16
Только каждый двадцатый россиянин собирается в путешествие на Новый год 4
14:03
Стратегия личностного роста. В Барнауле будут готовить менторов 13
13:52
Алтайский политик претендует на должность вице-губернатора Камчатки 3
13:40
Роспотребнадзор нашел точную пользу от медицинской маски 22
13:27
Жителя Алтайского края осудили за изнасилование трех дочерей 5
13:15
В Барнауле простились с семьей, погибшей в ДТП на Павловском тракте 23
13:03
Бочкаревский пивоваренный завод подключился к реализации нацпроекта 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.