Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рейд по барнаульским поликлиникам, на которые ему нажаловались подписчики. В клубе "Университет" выявили сразу семь зараженных волейболистов, а матчи "Динамо-Барнаул" пройдут без зрителей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
172 новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. 54 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 15 680 инфицированных, среди них 1157 детей.
Коронавирусом уже переболели 13 552 жителя Алтайского края. В госпиталях лечатся 1528 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 274 человек, из них 134 пациента подключили к аппаратам ИВЛ. Еще 3477 бессимптомных вирусоносителей лечатся дома.
За время пандемии скончалось 604 пациента с COVID-19 (8 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 277 человек.
После многочисленных жалоб пациентов на гигантские очереди губернатор Виктор Томенко проверил барнаульские медучреждения. Сначала он посетил поликлинику № 14, где пообщался с пациентами, узнал их мнение о качестве медицинского обслуживания.
По словам пациентов поликлиники, во время визита главы региона очереди у здания не было, так как большинство приходящих пациентов перенаправляли в другие двери. Однако главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов сказал, что ничего этого не было.
"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.
Бывший кандидат в мэры Барнаула и губернаторы Алтайского края Андрей Крылов раскритиковал антиковидные меры. По его словам, эффективность применения масок не больше, чем применение намордника для собак.
Крылов считает, что маска, наоборот, вредна, а уровень смертности от COVID-19 в большинстве стран мира составляет от 0,1% до 0,5% и не превышает риска погибнуть в результате катастрофы по дороге на работу.
"Совет от меня лично: намордники не надевать, заниматься спортом, больше гулять, в том числе в общественных местах для тренировки иммунитета, ходить почаще в баню и ни в коем случае не ставить пандемийные прививки!" – написал Крылов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Старшая медсестра терапевтического отделения барнаульской поликлиники № 14 Татьяна Романова скончалась от коронавируса. Об этом сотрудники медучреждения написали в Instagram.
По словам жителей города, в поликлинике сразу несколько сотрудников находятся на больничном из-за коронавируса. В комментариях пользователи пожелали им сил и здоровья.
В Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 стали делать гробы с окошками.
По словам руководителя "Алтайской похоронной службы" Константина Кобзева, люди просят об этом ритуальные компании потому, что им сложно прощаться, не увидев покойного.
Стеклянные "окошки" ритуальные компании врезают в обычные гробы. Такая услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч (зависит от материала и уровня сложности работы).
У семи волейболистов барнаульского клуба "Университет" выявили коронавирус. Об этом стало известно после очередного тестирования.
По словам главного тренера Ивана Воронкова, всю команду отправили на карантин. Заболевшие переносят инфекцию в легкой форме, у некоторых пропало обоняние.
Барнаульцам пришлось отменить поездку в Магнитогорск на матчи второго тура высшей лиги "А" чемпионата России. Там 17 и 18 октября "студенты" должны были сыграть против местной "Магнитки" и пермской "Камы". Пока неизвестно, состоятся ли эти матчи.
Заключительные в 2020 году домашние матчи ФК "Динамо-Барнаул" пройдут без зрителей. Ограничения связаны со сложной эпидобстановкой.
14 октября динамовцы на своем стадионе играют против аутсайдера турнира – тольяттинской "Лады". А 17 октября нашим футболистам предстоит заключительный домашний поединок осенней части турнира. Соперником станет "Лада" из Димитровграда.
Оба матча начнутся в 17 часов. Прямые трансляции игр можно посмотреть на сайте ПФЛ.
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Комментарии
@ Медицина, в этом столетии, добилась огромных успехов: подумайте, сколько новых болезней она смогла изобрести. @