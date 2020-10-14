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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 199

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 14 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рейд по барнаульским поликлиникам, на которые ему нажаловались подписчики. В клубе "Университет" выявили сразу семь зараженных волейболистов, а матчи "Динамо-Барнаул" пройдут без зрителей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 14 октября?

172 новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. 54 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 15 680 инфицированных, среди них 1157 детей. 

Коронавирусом уже переболели 13 552 жителя Алтайского края. В госпиталях лечатся 1528 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 274 человек, из них 134 пациента подключили к аппаратам ИВЛ. Еще 3477 бессимптомных вирусоносителей лечатся дома.

За время пандемии скончалось 604 пациента с COVID-19 (8 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 277 человек.

2
Губернатор посетил поликлиники

После многочисленных жалоб пациентов на гигантские очереди губернатор Виктор Томенко проверил барнаульские медучреждения. Сначала он посетил поликлинику № 14, где пообщался с пациентами, узнал их мнение о качестве медицинского обслуживания.

По словам пациентов поликлиники, во время визита главы региона очереди у здания не было, так как большинство приходящих пациентов перенаправляли в другие двери. Однако главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов сказал, что ничего этого не было.

"Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно. Регистратура находится только в одном месте, другого входа нет", – утверждает главврач.

3
Масочный режим раскритиковали

Бывший кандидат в мэры Барнаула и губернаторы Алтайского края Андрей Крылов раскритиковал антиковидные меры. По его словам, эффективность применения масок не больше, чем применение намордника для собак.

Крылов считает, что маска, наоборот, вредна, а уровень смертности от COVID-19  в большинстве стран мира составляет от 0,1% до 0,5% и не превышает риска погибнуть в результате катастрофы по дороге на работу.

"Совет от меня лично: намордники не надевать, заниматься спортом, больше гулять, в том числе в общественных местах для тренировки иммунитета, ходить почаще в баню и ни в коем случае не ставить пандемийные прививки!" – написал Крылов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". 

4
Скончалась медсестра

Старшая медсестра терапевтического отделения барнаульской поликлиники № 14 Татьяна Романова скончалась от коронавируса. Об этом сотрудники медучреждения написали в Instagram.

По словам жителей города, в поликлинике сразу несколько сотрудников находятся на больничном из-за коронавируса. В комментариях пользователи пожелали им сил и здоровья. 

5
Похоронные компании стали делать гробы с окошками

В Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 стали делать гробы с окошками.

По словам руководителя "Алтайской похоронной службы" Константина Кобзева, люди просят об этом ритуальные компании потому, что им сложно прощаться, не увидев покойного.

Стеклянные "окошки" ритуальные компании врезают в обычные гробы. Такая услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч (зависит от материала и уровня сложности работы). 

6
Вспышка среди спортсменов

У семи волейболистов барнаульского клуба "Университет" выявили коронавирус. Об этом стало известно после очередного тестирования.

По словам главного тренера Ивана Воронкова, всю команду отправили на карантин. Заболевшие переносят инфекцию в легкой форме, у некоторых пропало обоняние.

Барнаульцам пришлось отменить поездку в Магнитогорск на матчи второго тура высшей лиги "А" чемпионата России. Там 17 и 18 октября "студенты" должны были сыграть против местной "Магнитки" и пермской "Камы".  Пока неизвестно, состоятся ли эти матчи.

7
Матчи без зрителей

Заключительные в 2020 году домашние матчи ФК "Динамо-Барнаул" пройдут без зрителей. Ограничения связаны со сложной эпидобстановкой.

14 октября динамовцы на своем стадионе играют против аутсайдера турнира – тольяттинской "Лады". А 17 октября нашим футболистам предстоит заключительный домашний поединок осенней части турнира. Соперником станет "Лада" из Димитровграда.

Оба матча начнутся в 17 часов. Прямые трансляции игр можно посмотреть на сайте ПФЛ.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 14 октября 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

14.10.2020 19:56
@@

@ Медицина, в этом столетии, добилась огромных успехов: подумайте, сколько новых болезней она смогла изобрести. @

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