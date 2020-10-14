Сколько заболевших в Алтайском крае 14 октября?

172 новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. 54 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 15 680 инфицированных, среди них 1157 детей.

Коронавирусом уже переболели 13 552 жителя Алтайского края. В госпиталях лечатся 1528 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 274 человек, из них 134 пациента подключили к аппаратам ИВЛ. Еще 3477 бессимптомных вирусоносителей лечатся дома.

За время пандемии скончалось 604 пациента с COVID-19 (8 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 277 человек.