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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 208

, ИА "Амител"
Коротко о главном за сутки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 14-м месте среди регионов по суточному приросту заболевших коронавирусом. В поликлиниках заработали кол-центры, а в ТЦ Барнаула откроют большой госпиталь для зараженных. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 23 октября?

204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 80 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 17 510 инфицированных, среди них 1283 ребенка.

Коронавирусом уже переболели 14 907 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 148 человек. На лечении в госпиталях находятся 1908 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 377 пациентов, из них 139 – подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5837 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому. 

За время пандемии скончался 691 человек с COVID-19 (+12 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 329 человек.

2
Новый госпиталь. И будет он в ТЦ

Ковидный госпиталь планируют открыть на базе ТЦ "Геомаркет". Об этом представители Минздрава региона рассказали "Интерфаксу".

В здании торгового центра хотят организовать медицинскую помощь для тысячи пациентов с COVID-19.

Это позволит увеличить суммарное число коек в регионе до 5,6 тысячи. Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели.

3
Нарушения масочного режима

Рейды по соблюдению масочного режима и необходимых санитарных норм прошли на неделе в Барнауле. За последние дни специалисты проверили свыше 200 организаций.

В числе них крупные торговые центры: ТЦ "Первомайский", ТЦ "Майский", ТОЦ "Гулливер", ТРК "Сити-Центр", ТЦ "Красноармейский" и другие.

В ходе проверок их участники выявили 26 нарушений. По трем из них составили акты о несоблюдении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, еще по одному протокол составили инспекторы Роспотребнадзора.

4
Кол-центры в поликлиниках
В Барнауле запустили новые кол-центры на базе городских поликлиник. В них специалисты будут консультировать заболевших в дистанционном формате.

Для оперативной работы с обращениями пациентов в поликлиниках города организовали больше сотни рабочих мест. Аналогичным образом планируют поступить в медучреждениях Бийска и Рубцовска.

Позвонить в кол-центр в Барнауле можно по следующим телефонам:

  • 8 (3852) 560-876 (поликлиника № 1);
  • 560-936 (поликлиника № 3);
  • 560-979 (больница № 3);
  • 560-950 (больница № 5, пр. Калинина);
  • 560-946 (больница № 5, ул. Кулагина);
  • 560-966 (поликлиника № 7);
  • 560-009 (поликлиника № 9);
  • 560-866  (поликлиника №10);
  • 560-939 (больница № 10);
  • 560-986 (больница № 12, взрослое);
  • 560-922 (поликлиника № 14, взрослое);
  • 560-878 (больница № 11);
  • 560-899 (поликлиника № 12).
  • .
5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать 23 октября?

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

23.10.2020 19:36
- гость -

Кончится ли это безумие?

23.10.2020 19:49
- гость -

Кончится ли это безумие?

Для некоторых уже кончилось. Кутью поели во славу загробной жизни.

23.10.2020 19:57
гость

почему в самом популярном ТЦ и в самом центре, нельзя было в спальном районе?! Что Ашан не будет работать?

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