Сколько заболевших в Алтайском крае 23 октября?

204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 80 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 17 510 инфицированных, среди них 1283 ребенка.

Коронавирусом уже переболели 14 907 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 148 человек. На лечении в госпиталях находятся 1908 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 377 пациентов, из них 139 – подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5837 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии скончался 691 человек с COVID-19 (+12 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 329 человек.