Алтайский край оказался на 14-м месте среди регионов по суточному приросту заболевших коронавирусом. В поликлиниках заработали кол-центры, а в ТЦ Барнаула откроют большой госпиталь для зараженных. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 80 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 17 510 инфицированных, среди них 1283 ребенка.
Коронавирусом уже переболели 14 907 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 148 человек. На лечении в госпиталях находятся 1908 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 377 пациентов, из них 139 – подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5837 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии скончался 691 человек с COVID-19 (+12 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 329 человек.
Ковидный госпиталь планируют открыть на базе ТЦ "Геомаркет". Об этом представители Минздрава региона рассказали "Интерфаксу".
В здании торгового центра хотят организовать медицинскую помощь для тысячи пациентов с COVID-19.
Это позволит увеличить суммарное число коек в регионе до 5,6 тысячи. Работы по перепрофилированию планируют начать со следующей недели.
Рейды по соблюдению масочного режима и необходимых санитарных норм прошли на неделе в Барнауле. За последние дни специалисты проверили свыше 200 организаций.
В числе них крупные торговые центры: ТЦ "Первомайский", ТЦ "Майский", ТОЦ "Гулливер", ТРК "Сити-Центр", ТЦ "Красноармейский" и другие.
В ходе проверок их участники выявили 26 нарушений. По трем из них составили акты о несоблюдении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, еще по одному протокол составили инспекторы Роспотребнадзора.
Для оперативной работы с обращениями пациентов в поликлиниках города организовали больше сотни рабочих мест. Аналогичным образом планируют поступить в медучреждениях Бийска и Рубцовска.
Позвонить в кол-центр в Барнауле можно по следующим телефонам:
- 8 (3852) 560-876 (поликлиника № 1);
- 560-936 (поликлиника № 3);
- 560-979 (больница № 3);
- 560-950 (больница № 5, пр. Калинина);
- 560-946 (больница № 5, ул. Кулагина);
- 560-966 (поликлиника № 7);
- 560-009 (поликлиника № 9);
- 560-866 (поликлиника №10);
- 560-939 (больница № 10);
- 560-986 (больница № 12, взрослое);
- 560-922 (поликлиника № 14, взрослое);
- 560-878 (больница № 11);
- 560-899 (поликлиника № 12).
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Комментарии
Кончится ли это безумие?
Кончится ли это безумие?
Для некоторых уже кончилось. Кутью поели во славу загробной жизни.
почему в самом популярном ТЦ и в самом центре, нельзя было в спальном районе?! Что Ашан не будет работать?