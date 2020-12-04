В Алтайском крае число зараженных коронавирусом перевалило за 27 тысяч. Барнаульцы, несмотря на пандемию, заказывают Деда Мороза и Снегурочку для детей, а на Алтае нашли продавцов липовых справок об отсутствии COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Из них 61 барнаулец. Теперь в регионе 27 025 инфицированных, в том числе 1826 детей.
Коронавирусом уже переболели 23 408 жителей Алтайского края. За прошедшие сутки из больниц выписали 160 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежит 2391 пациент. В тяжелом состоянии находятся 538 зараженных, 148 из них – на аппаратах ИВЛ.
В регионе уже скончались 1166 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 606 случаях.
Несмотря на пандемию и запрет на проведение массовых мероприятий, Деды Морозы и Снегурочки все же пойдут поздравлять барнаульцев. Как оказалось, жители краевой столицы не хотят отказываться от праздника и уговаривают артистов устроить представление для детей.
Но если частники активно расхватывают заказы и хвастаются расписанными рабочими днями, то большие event-компании лишь печально смотрят им вслед: нарушить губернаторский указ и пополнить кошелек у них не получится. Так как корпоративы в Алтайском крае запретили, предприниматели ищут альтернативные варианты. Например, вместо банкетов в ресторанах будут проводить небольшие торжества прямо в офисах или на заправках.
Подробнее об этом – в материале amic.ru.
В Республике Алтай и других регионах страны нашли людей, которые продают липовые справки об отсутствии коронавируса.
ОНФ выяснил, что такой документ можно купить за 1,5-2 тысячи рублей. Если в регионе нет специализирующейся на этом фирмы, заказать справку на русском и английском языках с доставкой можно на федеральных сайтах и в профильных группах в соцсетях. В таком случае она обойдется примерно в 2-3 тысячи рублей.
По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, а также в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.
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- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
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