Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Из них 61 барнаулец. Теперь в регионе 27 025 инфицированных, в том числе 1826 детей.

Коронавирусом уже переболели 23 408 жителей Алтайского края. За прошедшие сутки из больниц выписали 160 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежит 2391 пациент. В тяжелом состоянии находятся 538 зараженных, 148 из них – на аппаратах ИВЛ.

В регионе уже скончались 1166 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 606 случаях.