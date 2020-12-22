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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 268

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в 2021 году намерены привить от COVID-19 как минимум треть населения. Почти четыре тысячи человек уже получили бесплатные лекарства от коронавируса, а школьники после новогодних каникул будут учиться в очном формате. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 22 декабря?

Еще 214 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Среди них 61 барнаулец. Теперь в регионе 30 979 инфицированных, в том числе 2017 детей.

Коронавирусом переболели 27 250 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали 230 выздоровевших. В госпиталях лежат 2229 человек с COVID-19, а также 1128 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 475 заболевших, 139 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе скончались 1413 человек COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 768 случаях.

2
Бесплатные лекарства

Более 3,8 тыс. жителей Алтайского края получили бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому. Об этом губернатор Виктор Томенко доложил полпреду президента в СФО Сергею Меняйло.

"По первому траншу полностью закупку произвели почти на 90 миллионов рублей. Это нам позволило приобрести лекарственные препараты для 21 тысячи пациентов. Из второго транша мы еще для шести тысяч пациентов приобретем в ближайшие дни", – уточнил глава региона. 

По его словам, второй транш составил 45 млн рублей. 

3
Вакцинируют треть населения 

Около 700 тысяч жителей Алтайского края пройдут вакцинацию от коронавируса в 2021 году. Это составляет 30,4% от общего количества населения в регионе, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Он напомнил, что поступило уже около 3 тыс. доз вакцины от коронавируса, которыми будут привиты работники социальной сферы и образования. Краевые власти также разработали схему вакцинации, согласно которой она будет проходить на базе 80 медучреждений региона.

4
Третья четверть в школе

С 11 января 2021 года школьники Алтайского края приступят к обучению в очном формате. Об этом заявила замминистра образования и науки региона Лариса Терновая.

По ее словам, благодаря четырехуровневой системе в образовании, которая позволяет выбрать очный, смешанный или дистанционный формат обучения, ни одна школа не попала в "красную" зону и не ушла на дополнительные или вынужденные каникулы.

"Мы предлагаем эту же модель образовательного процесса использовать и в третьей четверти. Именно принятие решений на местах позволило вовремя выбрать тот или иной формат обучения, локализовать очаги инфекционной заболеваемости", – сказала Терновая.

5
Третья волна COVID-19

Эпидемиологи прогнозируют, что третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алтайском крае возможна в феврале-марте 2021 года на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.

"Для предотвращения этого массово вакцинированы против гриппа 52% населения Алтайского края, – сказали в краевом Минздраве. – Начата вакцинация и против коронавирусной инфекции: на сегодняшний день в край поступило более 3,2 тыс. доз вакцины. Напомним, первыми вакцинируются медики, так как они наиболее подвержены риску инфицирования".

Насколько мощным будет всплеск заболеваемости, зависит от нескольких факторов. Помимо прививочной кампании, это сознательность самих граждан, в частности соблюдение ими профилактических мероприятий. В новогодние праздники врачи рекомендуют минимизировать посещение общественных мест и контакты с родственниками, особенно пожилого возраста.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Что еще почитать и посмотреть 22 декабря?

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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