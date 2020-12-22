Сколько заболевших в Алтайском крае 22 декабря?

Еще 214 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Среди них 61 барнаулец. Теперь в регионе 30 979 инфицированных, в том числе 2017 детей.

Коронавирусом переболели 27 250 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали 230 выздоровевших. В госпиталях лежат 2229 человек с COVID-19, а также 1128 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 475 заболевших, 139 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе скончались 1413 человек COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 768 случаях.