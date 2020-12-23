Губернатор Виктор Томенко рассказал, что Алтайский край готовится к третьей волне коронавируса. В феврале в регион поступит 90 тысяч доз вакцины от COVID-19, а уже в декабре несколько сотен желающих смогут поставить прививку. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 215 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 31 194 инфицированных, среди них 2031 ребенок.
Коронавирусом переболели уже 27 493 человека. За прошедшие сутки из больниц выписали 243 выздоровевших. В госпиталях лежат 2186 пациентов c COVID-19 и 1136 – с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 472 человека, 146 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе скончались 1426 человек с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 781 случае.
Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал подготовку региона к третьей волне коронавируса.
"Готовимся к наихудшему сценарию. Как говорится, точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра. Но мы опираемся на оценки и прогнозы специалистов. Февраль будет определяющим. Никакого секрета не открою. Возможности нашей системы здравоохранения ограничены. Их предел мы увидели в октябре и ноябре", – сказал губернатор.
По его словам, в случае ухудшения эпидситуации есть возможность развернуть еще 2-2,5 тысячи коек. Но если в регионе одновременно заболеют 10-15 тысяч, то разместить их будет сложно.
До конца февраля 2021 года в Алтайский край должно поступить еще около 90 тысяч доз "Спутник V". К их хранению и проведению масштабной вакцинации регион готов, рассказал губернатор Виктор Томенко.
"Вакцинация от коронавируса в крае, по сути, уже организована. Все первые 2005 доз вакцины поступили в регион. Еще 1000 поступила сверх соглашения. Сначала она касалась медработников, теперь подключаются педагоги и соцработники. Дальше этот список будем расширять", – пояснил Томенко.
В декабре в Барнауле, Бийске и Рубцовске любой желающий сможет поставить прививку против коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, вакцинацию будут проводить в передвижных пунктах, которые заработают на следующей неделе. Поставить прививку в 2020 году смогут около 500 человек, у кого нет противопоказаний к вакцинации.
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