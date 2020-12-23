Сколько заболевших в Алтайском крае 23 декабря?

Еще 215 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 31 194 инфицированных, среди них 2031 ребенок.

Коронавирусом переболели уже 27 493 человека. За прошедшие сутки из больниц выписали 243 выздоровевших. В госпиталях лежат 2186 пациентов c COVID-19 и 1136 – с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 472 человека, 146 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 1426 человек с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 781 случае.