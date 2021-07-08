Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 8 июля

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти, власти Барнаула отменили пикет против принудительной вакцинации, а сотрудники предприятий продолжают массово ставить прививки. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 7 июля – в подборке amic.ru.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 84, Бийск – 21, Рубцовск – 19, Алейск – 9, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 5 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Суетский районы – по одному заболевшему.
Шевченко также отметил, что существует достаточно большой опыт применения "Спутника" и есть реальный и позитивный результат среди привитых.
Правда, далеко не все выступают только против "принудиловки". Собирались на пикет и те, кто вообще против любых прививок. Некоторые барнаульцы, которые еще осенью штурмовали трамваи и бунтовали против масок, теперь убеждают окружающих в смертельной опасности ковидных вакцин. В соцсетях они насмехаются над привитыми и пугают сомневающихся бесплодием, раком и прочими последствиями прививки.
"Мы разделяем обеспокоенность Правительства Алтайского края по поводу распространения коронавирусной инфекции. Я сам осенью прошлого года тяжело переболел COVID-19 и не понаслышке знаю о коварности этой инфекции и ее негативных последствиях для здоровья. По прошествии восьми месяцев после болезни прохожу очередной курс реабилитации по постковидной программе", — рассказал председатель совета директоров компании "Агроцентр" Александр Костин.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата
- для кого вакцинацию хотят сделать обязательной в Алтайском крае;
- когда проходить ревакцинацию и как это сделать в Алтайском крае.
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