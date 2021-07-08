Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 8 июля

Пикета не будет

Мэрия Барнаула сначала согласовала, а потом отменила пикет против обязательной вакцинации из-за ковидных ограничений. 11 июля активисты собирались выйти на площадь Свободы и выразить несогласие принудительными прививками от коронавируса. "Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной", — считают организаторы акции. Теперь согласовывать акцию им придется заново.Правда, далеко не все выступают только против "принудиловки". Собирались на пикет и те, кто вообще против любых прививок. Некоторые барнаульцы, которые еще осенью штурмовали трамваи и бунтовали против масок, теперь убеждают окружающих в смертельной опасности ковидных вакцин. В соцсетях они насмехаются над привитыми и пугают сомневающихся бесплодием, раком и прочими последствиями прививки.