Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 28 июля

Плановая помощь

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае будет напряжённой ещё несколько недель. Регион достиг плато по заболеваемости, но снижение количества заражённых будет происходить медленно, заявили в региональном Минздраве на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. В связи со стабильно высоким уровнем заболевших медики составили рекомендации по оказанию плановой медицинской помощи для взрослого и детского населения, и главный упор сделали на дистанционной помощи или выездах врачей на дом. Рассказываем, как записаться на приём и куда обращаться, если специалист отказывается делать вам мазок на ковид.