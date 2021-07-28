Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 28 июля

Число заражённых в Алтайском крае продолжает расти, а региональный Минздрав пояснил, как оказывается плановая помощь во время пандемии. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 28 июля – в подборке amic.ru.
Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +23), а также в Алейске (+11).
Выздоровели за весь период 48 732 человека, в том числе 104 – за последние сутки.
Диагноз подтвердился у 17 жителей города Горно-Алтайска, у 10 жителей Усть-Коксинского района, у 10 жителей Шебалинского района, у восьми жителей Улаганского района, у четырёх жителей Майминского района, у трёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Чемальского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Турочакского района и у жителя Чойского района.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- как часто нужно ревакцинироваться;
- как болеют коронавирусом после вакцинации;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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