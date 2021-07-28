Около пяти миллионов рублей направят на восстановление квартир в доме на Молодёжной, 37

На восстановление квартир в доме на Молодёжной, 37, после взрыва газа выделят около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"По результатам визуального освидетельствования технического состояния здания специализированной организацией ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" дальнейшая безопасная эксплуатация здания, за исключением помещений № 59, № 74, № 78, допустима без ограничений. Обеспечен доступ жильцов в квартиры, за исключением трёх вышеназванных", – сказано в сообщении.

Деньги выделят из городского бюджета.

Отмечается, что газоснабжение и электроснабжение в доме восстановлено во всех квартирах, кроме № 78, в которой произошёл хлопок газа.

Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме по адресу ул. Молодёжная, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.