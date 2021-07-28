Новосибирец покончил с собой в стрелковом клубе во время занятий

В Новосибирске мужчина покончил с собой во время занятий в тире на глазах у инструктора. Инцидент произошёл в стрелковом клубе "Сибирь".

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, 59-летний посетитель взял в руки "Байкал-422" и произвёл выстрел. Оружие для учеников находилось в свободном доступе.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Причины такого поступка не называются.

Напомним, что 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство трёхмесячной девочки в Бийске. По данным правоохранителей, днём 27 июля 33-летняя женщина выкинула дочь из окна и попыталась покончить с собой.