Новосибирец покончил с собой в стрелковом клубе во время занятий

В Новосибирске мужчина покончил с собой во время занятий в тире на глазах у инструктора. Инцидент произошёл в стрелковом клубе "Сибирь".
Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, 59-летний посетитель взял в руки "Байкал-422" и произвёл выстрел. Оружие для учеников находилось в свободном доступе.
Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Причины такого поступка не называются.
Напомним, что 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство трёхмесячной девочки в Бийске. По данным правоохранителей, днём 27 июля 33-летняя женщина выкинула дочь из окна и попыталась покончить с собой.
Комментарии
Мде, не мог другой способ выбрать если уж сдохнуть решил. А так инструктора и клуб еще нехило подставил.
Не факт, что это было самоубийство. Мог просто нарушить технику безопасности и случайно в себя выстрелить. В таком случае точно инструктор виноват.
Поднасрал учёный всем, на последок
В телеге видос пролетел - она там лупит по мишеням, рядом инструктор стоит, потом бац! быстро себе под челюсть подставляет и усё....