"До ума не довели". Барнаульцы более 15 лет живут с заброшенным спортцентром во дворе

Заброшенное здание на ул. Попова, 133 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители квартала за ТРЦ "Европа" уже 15 лет наблюдают, как во дворе их домов разрушается недостроенный спортивный центр. Ещё в начале 2000-х его начала возводить "Компания Холидей", которую несколько лет назад признали банкротом. Торговая сеть так и не достроила здание, и теперь объект "по частям" разбирают подростки и вандалы. О проблеме знают и в управляющей компании, и в администрации Индустриального района, однако избавить жителей от "дырявого" центра не могут: российское законодательство на стороне собственника.

"Страдаем все"

Содранный сайдинг, сгнивший утеплитель и проломанные стены – так выглядит двухэтажное здание на улице Попова, 133. Оно расположено во дворе трёх многоэтажек (№ 127, 129 и 135), жильцы которых, казалось бы, уже привыкли к уродливому "соседу".

Барнаульцы вспоминают, что возводить объект начали вместе с микрорайоном, в начале 2000-х. Здесь должен был заработать детский спортивный центр, и это радовало молодые семьи: 20 лет назад спортивные объекты в городе были в дефиците. Однако после того как был построен каркас, работы замерли и больше не возобновлялись. Заброшенный центр облюбовали подростки и молодёжь, и с каждым годом он разрушается всё сильнее.

"Вход в здание несколько раз забивали, но всё равно он открыт. Дети там гуляют. В фасаде дырки сделали, чтобы светло было. Но я вот боюсь заходить в здание. Жаль, что оно разрушается: такой можно было спортивный центр открыть, а вот не доделали", – говорит жительница Барнаула Зоя Фёдоровна.

По её словам, несколько раз заброшенное строение поджигали – то ли случайно, то ли специально. Но МЧС оперативно ликвидировали возгорания, и огонь не успевал охватить весь объект.

"Пожары несколько раз уже были, вот совсем недавно снова приезжали тушить. Если загорится всё здание, даже страшно представить, что будет: рядом ведь и автомобили, и гаражи, и дома", – отмечает Зоя Фёдоровна.

Жители соседних многоэтажек регулярно обращаются в управляющую компанию, чтобы её специалисты поставили забор, заколотили дыры в стене или вообще снесли "назящий" объект.

Однако специалисты УК сделать этого не вправе: недвижимость и земельный участок – это частная собственность*, а потому распоряжаться имуществом может только владелец.

"Здание вызывает неудобства: вокруг паркуются автомобили, безопасность жителей под угрозой. Люди к нам приходят, но что мы можем сделать? Построил кто-то не к месту, до ума не довёл, а страдаем все. Объект не находится на придомовой территории, он стоит на земельном участке, который отмежеван, мы его не обслуживаем. Сейчас здание не огорожено, но, может, это и к лучшему: вдруг что-то случится, то человека можно вытащить. Если забор будет, это уже сложнее сделать. А вот детям ограда не помеха, они всё равно через него полезут", – отмечает сотрудник управляющей компании Ирина Рыбалко.

Сейчас на фасаде недостроенного спортцентра висит выцветший баннер с надписью "Продаю" и телефонными номерами. Корреспондент amic.ru позвонил по указанным номерам, однако они отключены.

* Статья 35 Конституции РФ:

1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Да будет суд

За судьбой заброшенного объекта следят и в администрации Индустриального района. Чиновники сообщили amic.ru: с 2019 года они регулярно направляют в "Компанию Холидей" уведомления о том, что здание нужно привести в "надлежащее санитарное состояние" и обеспечить его охрану. Так как этого сделано не было, администрация обратилась в суд, а затем к делу подключилась и прокуратура.

"Исковые требования были отклонены, так как правила благоустройства Барнаула, которыми руководствовалась администрация района, не применимы к объектам незавершённого строительства. С исковым заявлением в судебные органы обратилась прокуратура Индустриального района. Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 11 марта 2021 года исковые требования были удовлетворены частично", – сказано в ответе на запрос amic.ru.

Суд решил, что до 6 августа 2021 года конкурсный управляющий ООО "Компания Холидей" должен огородить площадку вокруг здания и обеспечить круглосуточную охрану объекта. Если этого сделано не будет, прокуратура Индустриального района направит исполнительный лист в службу судебных приставов.

Других вариантов, как решить проблему, чиновники предложить не могут. В администрации поясняют: "Компания Холидей" на законных основаниях владеет земельным участком и строением, а потому у города нет причин, чтобы изъять имущество. Поэтому жителям соседних домов остаётся надеяться, что владелец "вспомнит" об объекте или всё-таки найдётся желающий приобрести заброшенное здание.

Что известно о "Холидее"?

Группа компаний "Холидей" создана в 2000 году в Новосибирске. Её основатель – бизнесмен Николай Скороходов. Он имел в предприятии скромную долю – всего 0,08% уставного капитала (2 млн рублей). На долю компании "Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед", зарегистрированной на Кипре, приходится 99,92% уставного капитала – 2,5 млрд рублей.

Долгое время группа была крупнейшей торговой сетью в Западной Сибири. В Алтайском крае представляла магазины "Холидей", "Холди", "Сибириада". В январе 2018 года суд принял иск о признании компании банкротом, в феврале 2019 года в "Холидее" началась процедура конкурсного производства. Сумма требований превышает 15 млрд рублей.

С конца 2019 года "Компания Холидей" начала агрессивную кампанию против бывших партнёров, которые поставляли в сеть товары. "Холидей" подал в суд на 95 компаний-поставщиков со всей Сибири: Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Но большая часть его экс-партнёров из Алтайского края – 43.

Компания Николая Скороходова требует от региональных предприятий вернуть разные суммы – от 0,5 до 30 млн рублей. Компании объединили усилия и пытаются доказать, что требования "Холидея" незаконны.