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Житель Саратова ввязался в драку с женщинами и погиб от удара ножом

, ИА "Амител"
Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате ранения с повреждением легкого
По горячим следам злоумышленницы были задержаны на одной из близлежащих улиц / Фото: ivbg.ru

По горячим следам злоумышленницы были задержаны на одной из близлежащих улиц / Фото: ivbg.ru

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщает РИА "Новости".

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания женщин, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот плеснул пивом.

"Затем участники потасовки переместились на улицу, где агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары. Не осознавая степени опасности возникшей угрозы, мужчина продолжал выяснять с ними отношения. В этот момент одна из девушек нанесла ему ножом один удар в область спины", – сообщили в ведомстве.

К этому времени на помощь раненому подоспели его приятели, которые отвезли его в больницу, где ему экстренно провели операцию, но спасти его не удалось. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате ранения с повреждением легкого.

По горячим следам злоумышленницы были задержаны на одной из близлежащих улиц сотрудниками Росгвардии. В отношении 23-летней саратовчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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