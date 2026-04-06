"Прирост — 17,7%". Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню зарплат в провинции

Край за год сместился вниз на одну позицию, а республика осталась на прежнем месте

06 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 74-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами в провинции, а Республика Алтай — 70-е, сообщает РИА Новости.

Для ранжирования использовалось отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора рассчитана в среднем за 12 месяцев прошлого года.

«В Алтайском крае отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году — 2,20, средняя зарплата — 55,9 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2025 году составил 17,7%. А отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах — 80,2%», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай отношение зарплаты к стоимости набора — 2,36, а средняя зарплата составила 62 тыс. рублей. За прошлый год она выросла на 16,4%.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Алтайский край занимал 73-е место. Тогда соотношение зарплаты к стоимости фиксированного набора составил 2,11, средняя зарплата — 47,5 тыс. рублей. Таким образом, за год зарплата в провинции выросла на 8,4 тыс. рублей. А в Республике Алтай, также занимавшей 70-е место, доход увеличился на 8,7 тыс. рублей — с 53,3 тыс. до 62 тыс. рублей.

Среди регионов Сибири лидирует Иркутская область (10-е место), где отношение зарплаты к набору товаров и услуг — 3,88. Средний размер дохода — 91,1 тыс. рублей, за прошлый год он увеличился на 9,7%.

Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ, где средней зарплаты в провинции хватает на 5,56 фиксированного набора товаров и услуг, а средняя зарплата — 150,5 тыс. рублей. На последнем месте — Чеченская Республика, где на 32,4 тыс. рублей получится приобрести 1,45 набора.

Ранее сообщалось, что доходы жителей Алтайского края за год выросли больше всего среди регионов СФО. При этом самый высокий показатель — в Красноярском крае.