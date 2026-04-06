Фермеры в России умоляют отменить маркировку на молочные продукты
Удорожание производства на 30–50% приводит к тому, что ведение бизнеса во многих случаях становится полностью нерентабельным
06 апреля 2026, 14:54, ИА Амител
Сельхозпроизводители ряда российских регионов вынуждены прекращать деятельность из‑за резкого роста расходов, связанных с обязательной маркировкой в системе "Честный знак". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение ассоциации "Народный фермер" на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.
Авторы обращения отмечают, что за полтора года действия новых правил реализовались все риски, о которых ранее предупреждали представители отрасли. В первую очередь это привело к массовому закрытию небольших предприятий по переработке молока — проблемы так и не получили системного решения.
Особенно сложная ситуация сложилась в приграничных и отдаленных регионах, где нестабильное интернет‑соединение серьезно затрудняет работу. Из‑за перебоев со связью производители нередко не могут ввести продукцию в оборот вовремя — в результате товары портятся, а убытки ложатся на плечи сельхозпроизводителей.
«Дополнительные расходы связаны и с необходимостью модернизации инфраструктуры: для соблюдения требований маркировки предприятиям приходится нанимать дополнительных сотрудников, включая IT‑специалистов, закупать оборудование, приобретать специализированное программное обеспечение, оплачивать услуги криптографической защиты, а также вносить членские взносы в международные системы идентификации», — указано в публикации.
В совокупности эти факторы приводят к удорожанию производства на 30–50%, что делает бизнес нерентабельным для многих малых предприятий. По данным ассоциации, ежемесячные затраты на маркировку могут достигать 1 миллиона рублей при общей выручке предприятия в 2,5–3 миллиона рублей.
Как следствие, до 70% малых сельхозпроизводителей вынуждены либо закрываться, либо уходить в "серую" зону для продолжения работы.
Это влечет за собой сокращение рабочих мест в сельской местности и снижение налоговых поступлений в бюджет.
При этом заявленная цель маркировки — борьба с контрафактом — фактически не достигается: поддельная молочная продукция по‑прежнему поступает на прилавки. По данным Россельхознадзора, в 2025 году доля фальсификата составила 17,68%.
Фермеры, опрошенные изданием, подтверждают резкий рост издержек. Они также отмечают, что в процессе транспортировки коды маркировки нередко повреждаются, что приводит к дополнительным убыткам. По мнению производителей, в ближайшее время малые сельхозпредприятия в сельской местности могут практически полностью исчезнуть из‑за тотальной убыточности бизнеса.
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подчеркнул, что проблема обострилась на фоне массового забоя скота во многих регионах России. По его словам, без существенной государственной поддержки дальнейшее существование фермерских хозяйств становится крайне затруднительным.
Комментарий "Честного знака":
Обращение фермеров в ЦРПТ не поступало, а данные не подтверждают, что маркировка создает сложности. Она внедрялась поэтапно с 2021 года, для фермеров стала обязательной только с сентября 2024 года. При этом продажа без упаковки (на развес) маркировки не требует — она нужна только при поставках в упаковке в торговые сети, что, наоборот, открывает фермерам новые каналы сбыта.
Большинство хозяйств подготовились заранее: к февралю 2024 года в системе были зарегистрированы 90% участников рынка. Количество фермерских хозяйств выросло до 284,2 тыс., а ввод молочной продукции фермерами в 2025 году увеличился на 8,8%. Для малых хозяйств предусмотрены бесплатные приложения, компенсация 50% стоимости оборудования и отсрочка передачи данных до 30 дней для удаленных территорий. Стоимость одного кода маркировки — 50 копеек.
14:59:45 06-04-2026
Путин то не знает - попа Гопона и крестным ходом к Вождю!
19:12:03 06-04-2026
Вежливый человек (14:59:45 06-04-2026) Путин то не знает - попа Гопона и крестным ходом к Вождю!... Он незнайка
15:10:03 06-04-2026
Для чего нужна эта маркировка? уже было с алкоголем, стало меньше "паленки"? было с лекарствами, и автозапчастями, кроме роста стоимости, ничего не изменилось. Даже украина запретила в 2024г, использование пальмового масла в детском питании и молочных продуктах, а мы продолжаем вытравливать своих граждан в угоду кучке чиновников.
15:50:26 06-04-2026
Гость (15:10:03 06-04-2026) Для чего нужна эта маркировка? уже было с алкоголем, стало м... Главное урвать деньги,любой ценой.А там и трава не расти,какая там будет продукция.Заботятся о нас ,дённо и нощно.
16:01:47 06-04-2026
Гость (15:10:03 06-04-2026) Для чего нужна эта маркировка? уже было с алкоголем, стало м...
Это же по сути деньги из воздуха (точнее из кармана конечного потребителя - нас с вами)
16:33:06 06-04-2026
Фермеры в России умоляют. Во Франции вон навоз камазами под двери правительства навалят и с полицаями помутузятся - и всех делов.
16:46:31 06-04-2026
Гость (16:33:06 06-04-2026) Фермеры в России умоляют. Во Франции вон навоз камазами под ...
Согласен. Уже видится мне эта картина - фермеры сливают молоко перед зданием минсельхоза на дорогу...
16:49:04 06-04-2026
Они хотят отобрать кусок к Алишера, так дела не делаются. А вообще конечно главное результат, вот когда вводили частный знак говорили, что это полностью исключит возможность фальсификации. После внедрения, доля фальсификата выросла, как ни кто толком не объясняет.
В итоге из плюсов миллиардеры стали чуть богаче, ну и в бюджет 25% перепало
16:49:52 06-04-2026
Дело не только в дополнительных расходах.
Надо нанимать дополнительного человека с высшим маркировочным образованием, тащить все получения подов, присваивание, передвижения, вывод, исправление ошибок.
И тех кто будет обеспечивать техническую часть: печатать, клеить. Все это сопрягая с учетными программами.
Иными словами, фермерам становится некогда кормить и доить коровок, надо взрывать мозги, вникая в маркировку, воюя с нестабильными сервисами.
А позиция государства понятна, государству нужны деньги
17:17:35 06-04-2026
Гость (16:49:52 06-04-2026) Дело не только в дополнительных расходах.Надо нанимать д... А вы попробуйте в поселке рядом с военной частью или полигоном где интернет иногда дают. Купить или продать банку сметаны в магазине. Вот где веселуха
17:16:23 06-04-2026
Нужно не умолять а требовать!
19:15:22 06-04-2026
В том числе для удушения мелких фермеров это и вводилось
22:46:35 06-04-2026
Что-то неладное творится.Червоточинки завелись.