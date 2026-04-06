Фермеры в России умоляют отменить маркировку на молочные продукты

Удорожание производства на 30–50% приводит к тому, что ведение бизнеса во многих случаях становится полностью нерентабельным

06 апреля 2026, 14:54, ИА Амител

Ведро с молоком / Изображение создано нейросетью GigaChat / amic.ru

Сельхозпроизводители ряда российских регионов вынуждены прекращать деятельность из‑за резкого роста расходов, связанных с обязательной маркировкой в системе "Честный знак". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение ассоциации "Народный фермер" на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.

Авторы обращения отмечают, что за полтора года действия новых правил реализовались все риски, о которых ранее предупреждали представители отрасли. В первую очередь это привело к массовому закрытию небольших предприятий по переработке молока — проблемы так и не получили системного решения.

Особенно сложная ситуация сложилась в приграничных и отдаленных регионах, где нестабильное интернет‑соединение серьезно затрудняет работу. Из‑за перебоев со связью производители нередко не могут ввести продукцию в оборот вовремя — в результате товары портятся, а убытки ложатся на плечи сельхозпроизводителей.

«Дополнительные расходы связаны и с необходимостью модернизации инфраструктуры: для соблюдения требований маркировки предприятиям приходится нанимать дополнительных сотрудников, включая IT‑специалистов, закупать оборудование, приобретать специализированное программное обеспечение, оплачивать услуги криптографической защиты, а также вносить членские взносы в международные системы идентификации», — указано в публикации.

В совокупности эти факторы приводят к удорожанию производства на 30–50%, что делает бизнес нерентабельным для многих малых предприятий. По данным ассоциации, ежемесячные затраты на маркировку могут достигать 1 миллиона рублей при общей выручке предприятия в 2,5–3 миллиона рублей.

Как следствие, до 70% малых сельхозпроизводителей вынуждены либо закрываться, либо уходить в "серую" зону для продолжения работы.

Это влечет за собой сокращение рабочих мест в сельской местности и снижение налоговых поступлений в бюджет.

При этом заявленная цель маркировки — борьба с контрафактом — фактически не достигается: поддельная молочная продукция по‑прежнему поступает на прилавки. По данным Россельхознадзора, в 2025 году доля фальсификата составила 17,68%.

Фермеры, опрошенные изданием, подтверждают резкий рост издержек. Они также отмечают, что в процессе транспортировки коды маркировки нередко повреждаются, что приводит к дополнительным убыткам. По мнению производителей, в ближайшее время малые сельхозпредприятия в сельской местности могут практически полностью исчезнуть из‑за тотальной убыточности бизнеса.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подчеркнул, что проблема обострилась на фоне массового забоя скота во многих регионах России. По его словам, без существенной государственной поддержки дальнейшее существование фермерских хозяйств становится крайне затруднительным.

Комментарий "Честного знака":

Обращение фермеров в ЦРПТ не поступало, а данные не подтверждают, что маркировка создает сложности. Она внедрялась поэтапно с 2021 года, для фермеров стала обязательной только с сентября 2024 года. При этом продажа без упаковки (на развес) маркировки не требует — она нужна только при поставках в упаковке в торговые сети, что, наоборот, открывает фермерам новые каналы сбыта.

Большинство хозяйств подготовились заранее: к февралю 2024 года в системе были зарегистрированы 90% участников рынка. Количество фермерских хозяйств выросло до 284,2 тыс., а ввод молочной продукции фермерами в 2025 году увеличился на 8,8%. Для малых хозяйств предусмотрены бесплатные приложения, компенсация 50% стоимости оборудования и отсрочка передачи данных до 30 дней для удаленных территорий. Стоимость одного кода маркировки — 50 копеек.