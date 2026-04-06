На Оби в районе Нового моста в Барнауле начались подвижки льда

Ледоход ожидается в ближайшие дни

06 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

Обь в районе Нового моста в Барнауле / Кадр с видео камеры наблюдения katun24.ru
Первые подвижки льда начались на реке Оби в районе Нового моста в Барнауле. Их запечатлели камеры уличного наблюдения, трансляцию ведет "Катунь 24".

Изначально метеорологи полагали, что ледоход на реках Алтайского края начнется во второй половине апреля: сроки будут близки к норме или на пять дней позже.

Но затем их скорректировали из-за тенденции к потеплению, сместив на 8 апреля, при этом среднегодовая дата вскрытия реки — 12 апреля. 

Как отметили в администрации Барнаула, "весна наступает очень активно". Власти готовятся к ледоходу и первой волне паводка. Максимальный уровень воды в Оби в первую волну половодья может достигнуть 515 сантиметров.

Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили, что в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды.

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

15:25:50 06-04-2026

скорей бы, опять вода из крана воняет тиной

Avatar Picture
Гость

16:04:01 06-04-2026

гость (15:25:50 06-04-2026) скорей бы, опять вода из крана воняет тиной... Желтая, сильно хлорированная вода.....

Avatar Picture
Гость

20:41:05 06-04-2026

В 60е,70е, 80е,90е прошлого века никакого импортозамещения реагентов, всё отечественное, прекрасная питьевая вода. Да и в нулевые всё норм, сомневаюсь, что использовали заграничную химию. 20е годы - санкции, хана!)))))

