Согласно российскому законодательству, с помощью цифровой электронной подписи можно совершать сделки с недвижимостью. С одной стороны, это удобно и оперативно, с другой же – современные технологии зачастую "включают зеленый свет" мошенникам, облегчая им работу. Нажать пару кнопок в смартфоне вместо того, чтобы по старинке обратиться к специалисту – весьма заманчиво, однако, как показывает практика, чревато возможностью остаться без квартиры.

Как москвич, ничего не подозревая, лишился жилья

Случай о том, как житель Москвы внезапно увидел в коммунальных квитанциях чужую фамилию, уже прогремел в СМИ на всю Россию. Обратившись в МФЦ и Росреестр, мужчина обнаружил, что его квартира стоимостью 10 млн рублей уже находится в собственности у другого владельца, причем жилье было якобы подарено им человеку из другого региона при помощи электронной цифровой подписи на документах. Эта информация повергла настоящего владельца в шок. Дальнейшее расследование показало, что злоумышленники создали поддельный электронный ключ подписи собственника, провернув тем самым фиктивную сделку дарения.

Таким образом, цифровые технологии, призванные, казалось бы, повысить комфорт сделок с недвижимостью, стали настоящей угрозой. К слову, по поводу несовершенства принятых законов, не обеспечивающих людям должной защиты от аферистов, недавно высказался и лидер ЛДПР В.В. Жириновский, обращаясь к коллегам-депутатам:"Появились мошеннические схемы с электронной подписью. Мы же здесь приняли соответствующий закон – кто его готовил, где аппарат, где юристы? Неужели нельзя было предусмотреть с самого начала, что по вопросам недвижимости не должно быть никаких электронных подписей, подписи ставить на договорах купли-продажи обязательно у нотариуса, живьем, так сказать, обычной ручкой с синими чернилами? Любой мошенник может вот сейчас вас лишить жилья – вы отобьетесь, но полгода будете бегать по судам, по прокуратурам, а в вашем доме будет жить другой человек".

Как обезопасить себя при сделках с недвижимостью

Эксперты единодушны во мнении: никакие прогрессивные технологии хранения данных не могут гарантировать защиту от появления в них ложных, недостоверных сведений.

К примеру, в Европе все сделки с недвижимостью подлежат обязательному нотариальному удостоверению: современный "электронный" нотариат обеспечивает полную защиту прав граждан в цифровом пространстве, позволяя уберечься от мошеннических схем.

Кроме того, нотариус является единственным участником рынка недвижимости, несущим полную имущественную ответственность за свои действия и в случае ошибки гарантирующим компенсацию понесенного ущерба.

Как и что проверяет нотариус

Проверить соответствие воли и волеизъявления, понимание участниками сделки юридических последствий, добровольность и осознанность – все это задачи нотариуса, который гарантирует достоверность исходных данных государственных реестров и юридическую чистоту сделки, проверяя:

принадлежность имущества;

наличие или отсутствие обременений и/или арестов (запретов);

наличие или отсутствие прав супругов, прав третьих лиц на объект недвижимости;

наличие или отсутствие брачного договора;

наличие или отсутствие сведений об участниках сделки в Росфинмониторинге;

наличие или отсутствие сведений об участниках сделки в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также исполнительных производств в отношении участников сделки;

наличие или отсутствие сведений о признании участников сделки недееспособными или ограниченно дееспособными.

Благодаря Единой информационной системе, нотариус является участником межведомственного электронного взаимодействия с государственными структурами: налоговой службой, МВД, ЗАГСом, Росреестром, а также банками и иными инстанциями. У него имеется возможность оперативного доступа к информационным базам госструктур, что позволяет сформировать нотариальный документ на основе достоверных юридических сведений. Для многих это становится решающим аргументом в пользу выбора нотариальной формы сделки купли-продажи недвижимости.