Депутаты ЛДПР в парламенте Алтайского края выступили резко против поправок в закон о бесплатном предоставлении участков многодетным семьям. По их мнению, изменения могут спровоцировать махинации и коррупцию. Об этом глава фракции Владимир Семенов заявил на сессии в среду, 27 июня.
Речь о законе Алтайского края от 9 ноября 2015 года № 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". Депутаты АКЗС внесли в него поправки, по которым многодетные семьи, состоящие на учете за бесплатной землей для индивидуального жилищного строительства или ведения личного хозяйства, могут получить тот участок, который они сами выбрали. Участок они получают вне очереди.
В ЛДПР считают, что сама идея, которая позволяет многодетным семьям быстро получить бесплатные земельные участки, правильная. Но их насторожило наделение очередников правом самостоятельно выбрать себе территорию. По словам депутата Семенова, сегодня нет единого реестра участников, формирование участков будут делать сами люди, а не власти. В этом может быть коррупционная составляющая.
"Во-первых, очередник может заплатить сотруднику администрации за поиск действительно хороших участков. Во-вторых, любой оборотистый предприниматель может организовать подбор очередников, которых у нас в Барнауле только 4752 человека, готовых продать сразу несколько десятков участков и оформить необходимые документы. В-третьих, сегодня имеют равные права на участок все многодетные семьи. В том числе богатые. И тот, кто найдет себе хороший участок за деньги, окажется в заведомо лучших условиях, нежели малообеспеченный", – считает Владимир Семенов.
Но закон все же был принят при поддержке остальных депутатов.
Комментарии
Может и правда. а может тупо зажали халяву.